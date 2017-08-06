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НАЗК вирішило провести повну перевірку декларацій Гонтарєвої

У документі значаться заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.
НАЗК вирішило провести повну перевірку декларацій Гонтарєвої Валерія Гонтарєва. Фото: соцмережі

Агентство ухвалило рішення, яким доручило заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому провести "контроль та повну перевірку" декларацій низки чиновників, серед яких є і Гонтарева,  інформує "Українська правда" з посиланням на джерело в НАЗК.

Також у документі значаться заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, перший заступник начальника податкової інспекції по роботі з великими платниками податків в Донецьку Олег Соколов, суддя Приморського райсуду Одеси Олег Крикливий, мер Лиману Донецької області Петро Цимідан та інші.

Нагадаємо, що екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева за підсумками 2016 року задекларувала 57 млн гривень доходу.

Відзначимо, що 10 травня був останній робочий день Гонтаревої на посаді голови НБУ. Свого першого заступника Якова Смолія, Гонтарева призначила в. о. голови Нацбанку, і він буде виконувати ці обов'язки, поки не призначать нового голову.

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08 06 2017 16:57
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