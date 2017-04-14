НАЗК закрило е-декларації працівників ГПУ та військової прокуратури за розпорядженням Матіоса
"Декларації ряду посадових осіб військової прокуратури було вилучено з публічного доступу на підставі відповідного рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки цих працівників та їх близьких родичів, згідно зі статтями 10, 13 і 14 закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", а саме – постанови головного військового прокурора Анатолія Матіоса", – повідомляє прес-служба НАЗК.
В агентстві запевнили, що ці заходи є тимчасовими, а також повідомили, що декларації прокурорів доступні для перевірки НАЗК.
"Рішення НАПК ґрунтується на ст. 17 згаданого закону та прийняте з усвідомленням можливих негативних наслідки невиконання постанови", – додали в НАЗК.
У відомстві звернули увагу, що закон передбачає відповідальність за невжиття достатніх заходів для безпеки працівників правоохоронних органів або осіб, зайнятих у кримінальному судочинстві.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 квітня, після поновлення роботи реєстру НАЗК, із сайту зникли понад 200 декларацій працівників ГПУ та військових прокуратур.
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