НАЗК зацікавилось 27-річним прокуром, який має маєток на 626 кв.м., і 2 млн грн в банку НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій прокурора Чуйкова

27-річному прокурору Вадиму Чуйкову такі доведеться пояснювати, звідки у нього кошти на придбання будинку площею 626 кв.м. на Печерську, новенького BMW, мотоцикла Harley-Davidson та іншого майна.

Фото: Вадим Чуйков / Facebook

За фактом розслідування НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій прокурора Чуйкова за 2015 та 2016 роки. Окрім цього, службову перевірку проведе і прокуратура Київської області. Фактів для неї більше ніж вдосталь, - повідомляє Prosud у Facebook. Нагадаємо, прокурор управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Київської області Вадим Чуйков має у власності будинок на 626 кв.м. в Царському селі на Печерську, автомобіль BMW 2016 року випуску, мотоцикл Harley-Davidson XL883N та близько 2 млн грн подарованих батьком.

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