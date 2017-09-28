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НАЗК зацікавилось 27-річним прокуром, який має маєток на 626 кв.м., і 2 млн грн в банку

НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій прокурора Чуйкова
27-річному прокурору Вадиму Чуйкову такі доведеться пояснювати, звідки у нього кошти на придбання будинку площею 626 кв.м. на Печерську, новенького BMW, мотоцикла Harley-Davidson та іншого майна.
НАЗК зацікавилось 27-річним прокуром, який має маєток на 626 кв.м., і 2 млн грн в банку Фото: Вадим Чуйков / Facebook

За фактом розслідування НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій прокурора Чуйкова за 2015 та 2016 роки.

Окрім цього, службову перевірку проведе і прокуратура Київської області. Фактів для неї більше ніж вдосталь, - повідомляє Prosud у Facebook.

Нагадаємо, прокурор управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Київської області Вадим Чуйков має у власності будинок на 626 кв.м. в Царському селі на Печерську, автомобіль BMW 2016 року випуску, мотоцикл Harley-Davidson XL883N та близько 2 млн грн подарованих батьком.

 
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28 09 2017 18:38
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