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НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій

Порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.
Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.
НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій Фото: zak.sfs.gov.ua

"Так, ми тільки що схвалили узгоджений з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету міністрів порядок повної перевірки декларацій", – сказав член НАЗК Руслан Рябошапка, інформує "Українська правда".

За його словами, порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.

Відзначимо, що рішення було прийнято на засіданні НАЗК в п'ятницю, 10 лютого.

Нагадаємо, що 19-го січня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.

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10 02 2017 16:55
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