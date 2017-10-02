НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій

Порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.

Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.

"Так, ми тільки що схвалили узгоджений з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету міністрів порядок повної перевірки декларацій", – сказав член НАЗК Руслан Рябошапка, інформує "Українська правда".

За його словами, порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.