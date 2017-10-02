ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАЗК затвердило порядок перевірки е-декларацій
Порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.
Фото: zak.sfs.gov.ua
"Так, ми тільки що схвалили узгоджений з Міністерством юстиції та Секретаріатом Кабінету міністрів порядок повної перевірки декларацій", – сказав член НАЗК Руслан Рябошапка, інформує "Українська правда".
За його словами, порядок повезли на реєстрацію в Мін'юст.
Відзначимо, що рішення було прийнято на засіданні НАЗК в п'ятницю, 10 лютого.
Нагадаємо, що 19-го січня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок другої хвилі електронного декларування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 02 2017 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: