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НАЗК затвердило результати перевірки е-декларації Порошенка та ще 12 посадовців

НАЗК затвердило результати перевірок декларацій 13-ти посадовців та розпочало повну перевірку щодо восьми декларантів
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ухвалило рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій стосовно 13 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема декларації президента України Петра Порошенка за 2017 рік.
НАЗК затвердило результати перевірки е-декларації Порошенка та ще 12 посадовців Фото: nazk.gov.ua

Окрім декларації глави держави, як повідомляє прес-служба НАЗК у п'ятницю, також затверджено результати повної перевірки декларації віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка за 2017 рік, кількох представників місцевої влади з різних областей, декларацій начальника митного поста "Мостиська" Львівської митниці Назара Ворожбита за 2015 і 2016 роки та ін.

Також агентство ухвалило рішення про проведення повних перевірок декларацій за 2015-2017 роки ще восьми осіб. Зокрема, перевірять декларацій народних депутатів В'ячеслава Богуслаєва та Євгена Мураєва (обидві – за 2017 рік), кількох місцевих депутатів та ін.

У НАЗК нагадують, що перевірки е-декларацій тривають 60 календарних днів та розпочинаються наступного дня за днем прийняття рішення.

Щодо п'яти суб'єктів декларування строк перевірки вирішили продовжити.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи очільниці Міністерства освіти та науки Лілії Гриневич і директору державного концерну Укроборонпром Павлу Букіну через потенційний конфлікт інтересів у їхніх підлеглих.

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22 06 2018 15:49
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