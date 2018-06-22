НАЗК затвердило результати перевірки е-декларації Порошенка та ще 12 посадовців
Окрім декларації глави держави, як повідомляє прес-служба НАЗК у п'ятницю, також затверджено результати повної перевірки декларації віце-прем'єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка за 2017 рік, кількох представників місцевої влади з різних областей, декларацій начальника митного поста "Мостиська" Львівської митниці Назара Ворожбита за 2015 і 2016 роки та ін.
Також агентство ухвалило рішення про проведення повних перевірок декларацій за 2015-2017 роки ще восьми осіб. Зокрема, перевірять декларацій народних депутатів В'ячеслава Богуслаєва та Євгена Мураєва (обидві – за 2017 рік), кількох місцевих депутатів та ін.
У НАЗК нагадують, що перевірки е-декларацій тривають 60 календарних днів та розпочинаються наступного дня за днем прийняття рішення.
Щодо п'яти суб'єктів декларування строк перевірки вирішили продовжити.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи очільниці Міністерства освіти та науки Лілії Гриневич і директору державного концерну Укроборонпром Павлу Букіну через потенційний конфлікт інтересів у їхніх підлеглих.
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