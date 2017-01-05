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НАЗК завершило прийом е-декларацій військовослужбовців

Однак Законом уведено норму, що дозволяє відтермінування подання декларацій військовослужбовцем за певних умов
1 травня в Україні завершився термін подання е-декларацій у зв’язку зі змінами до закону "Про запобігання корупції".
НАЗК завершило прийом е-декларацій військовослужбовців Фото: nazk.gov.ua

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Продовжено до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" подають таку декларацію вперше", – йдеться в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що Верховною Радою України 23 березня 2017 року прийнято Закон № 1975-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб". Закон набирає чинності 30 березня 2017 року. Відповідно до цього закону продовжено до 1 травня 2017 року строк подання щорічної декларації для осіб, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" подають таку декларацію вперше.

При цьому Законом уведено норму, що дозволяє відтермінування подання декларацій військовослужбовцем за певних умов: "Якщо ця особа  виконує завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду; безпосередньо бере участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції; направлена до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу".

За наявності таких умов декларація за звітний рік подається військовослужбовцем, який є суб’єктом декларування, протягом 90 днів з дня прибуття до  місця проходження військової служби чи дня закінчення проходження військової служби, яким слід вважати день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції проводить близько 100 повних перевірок електронних декларацій чиновників і 3 тисячі спеціальних.

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01 05 2017 20:00
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