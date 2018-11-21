НАЗК знайшла ознаки незаконного збагачення у нардепа Голубова
Голубов у декларації за 2016 рік задекларував власні та дружини грошові активи на загальну суму в гривневому еквіваленті 14 166 058 гривень, законність походження яких не підтверджено доказами, повідомляє 21 листопада сайт НАЗК.
Депутат пояснив наявність коштів здійсненням різноманітних операцій з криптовалютою "біткоїн", однак жодних документів, які б підтверджували відповідні факти, не надав.
Зазначається, що обґрунтований висновок щодо нардепа було направлено до Національного антикорупційного бюро.
Загалом з початку 2018 року направили до правоохоронних органів 79 обґрунтованих висновків щодо декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів та ознак незаконного збагачення, зазначають в НАЗК.
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