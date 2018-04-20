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У декларації Рабіновича знайшли порушення, - НАЗК

Йдеться про декларацію за 2015 рік, результати перевірки направии до НАБУ
Нацагентство із запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро результати повної перевірки декларації народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Вадима Рабіновича.
У декларації Рабіновича знайшли порушення, - НАЗК Вадим Рабінович. Фото: sport-express.ua

Перевірка показала, що Рабінович зазначив у декларації неправдиву інформацію про належні йому корпоративні права в статутному капіталі ТОВ "Ньюс Нетворк". Він написав, що володіє 50% компанії, хоча насправді йому належать усі 100%, -  повідомляє прес-служба НАЗК.

В агентстві зазначили, що вартість прихованої частки статутного капіталу становить 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, новий законопроект, запропонований Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), значно скорочує кількість публічно доступної інформації у деклараціях чиновників, а також дозволяє правоохоронцям, які вирушають у відрядження в зону АТО, не декларувати своє майно.

 
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20 04 2018 15:22
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