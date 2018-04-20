У декларації Рабіновича знайшли порушення, - НАЗК

Йдеться про декларацію за 2015 рік, результати перевірки направии до НАБУ

Нацагентство із запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро результати повної перевірки декларації народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Вадима Рабіновича.

Перевірка показала, що Рабінович зазначив у декларації неправдиву інформацію про належні йому корпоративні права в статутному капіталі ТОВ "Ньюс Нетворк". Він написав, що володіє 50% компанії, хоча насправді йому належать усі 100%, - повідомляє прес-служба НАЗК.

В агентстві зазначили, що вартість прихованої частки статутного капіталу становить 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, новий законопроект, запропонований Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), значно скорочує кількість публічно доступної інформації у деклараціях чиновників, а також дозволяє правоохоронцям, які вирушають у відрядження в зону АТО, не декларувати своє майно.