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НАЗК знайшло порушення у звітах 13 партій

Всього за ІІІ квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 276 звітів політичних партій
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звітах 13 політичних партій за ІІІ квартал 2018 року.
НАЗК знайшло порушення у звітах 13 партій Фото: nazk.gov.ua

Загалом НАЗК затвердило 41 висновок за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІІІ квартал цього року, повідомляє в суботу прес-служба НАЗК.

Виявлено порушення у звітах партій "Справа", "Соціальна справедливість", "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна", "Блок Володимира Миколаєнко", "Партія "Національно-демократичне об’єднання "Україна", "Республіканська платформа", Партія народної дії "Надія", "Республіканська партія", "Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю", "Всеукраїнське об’єднання "Вільність і справедливість", "Селянська партія України", "Партія Наталії Королевської "Україна- Вперед!", "Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

"Виявлено порушення встановленого порядку подання або строків подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначили в НАЗК.

Там додали, що із 41 висновку НАЗК 32 висновки підготовлено за звітами політичних партій, які не здійснювали діяльність у звітному періоді.

Всього за ІІІ квартал 2018 року до Національного агентства надійшли 276 звітів політичних партій.

Зазначається, що рішеннями НАЗК від 7 та 14 грудня 2018 року вже були затверджені 148 висновків про результати аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

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29 12 2018 16:37
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