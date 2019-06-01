НАЗК знайшло у декларації київського депутата помилок на 2,6 млн грн
"Одна із квартир - у Полтаві площею 48 кв.м, інша у м. Карлові Вари (Чехія) площею 87 кв.м. Також декларант не зазначив та невірно зазначив свої доходи, відомості про які містяться у Держреєстрі фізичних осіб – платників податків", - повідомили у прес-службі НАЗК.
Загальна сума недостовірних відомостей становить 2 634 780,33 грн.
"НАЗК затвердило обґрунтований висновок за декларування недостовірних відомостей депутатом Київської міської ради. Про це повідомлені органи прокуратури, Нацполіції та НАБУ", - йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена ст.366-1 КК України та карається штрафом від 2,5 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, що у вересні 2018 року виконавчий комітет "Самопомочі" виключив Сергія Харчука і ще трьох депутатів Київської міськради - Сергія Гусовського, Олексія Руденка і Вадима Васильчука - з членів партії. У "Самопомочі" заявили, що депутати завдали "серйозної шкоди репутації політсили".
У партії зазначили, що зазначені депутати підтримали рішення Київської міськради про виділення родичам їх колеги Романа Марченка земельних ділянок в Києві, які попередньо були незаконно ним же захоплені, загальна площа ділянок становить понад 1,4 га.
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