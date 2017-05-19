НАЗК зобов'язало е-декларантів змінити російські поштові скриньки на українські

В агентстві навіть дали інструкцію

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) вимагає від суб'єктів декларування змінити електронні адреси російських доменів в Реєстрі декларацій.

"Просимо невідкладно змінити електронні поштові скриньки російських доменів (наприклад: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в особистих облікових записах Єдиного державного реєстру декларацій осіб на створені на українських серверах (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)", - повідомляє прес-служба НАЗК.

Цю вимогу в НАЗК пояснили указом Президента від 15 травня, яким, зокрема, блокуються російські поштові сервіси.

Борці з корупцією докладно пояснили, що для цього треба зробити:

"Для зміни електронної поштової скриньки облікового запису необхідно на одному з українських поштових сервісів отримати персональну електронну адресу. Після цього авторизуватися в Реєстрі за посиланням portal.nazk.gov.ua за допомогою власного ЕЦП. Потім треба перейти у вкладку "Мій профіль", натиснути кнопку "Змінити контактні дані", у полі "Новий E-mail" вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку "Змінити E-mail. На нову поштову скриньку надійде лист "Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ". Для зміни E-mail перейдіть за посиланням", - інструктують в агентстві.

У НАЗК підкреслили, що для зміни електронної адреси в особистому кабінеті реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.