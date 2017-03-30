НАЗК звинувачує Держслужбу спецзв’язку у зриві е-декларування

Голова НАЗК Наталія Корчак звернулася до правоохоронців, заявивши, що вбачає у діях посадовців Держслужби спецзв’язку, а також ДП "УСС" ознаки службових злочинів.

"Невиконання держпідприємством "Українські спеціальні системи" договору з НАЗК з адміністрування та програмно-технічного супроводження програмного забезпечення Єдиного держреєстру декларацій осіб (…) створило реальну загрозу зриву кампанії з електронного декларування доходів осіб у 2017 році", - йдеться у її заяві, опублікованій на сайті відомства у четвер ввечері.

На думку Корчак, такі дії ставлять під загрозу євроінтеграцію України, створюють негативний міжнародний імідж держави, підривають довіру іноземних партнерів та інвесторів у прихильності курсу реформ та шляху, на який стала держава у запобіганні та боротьбі з корупцією.

Вона зазначила, що НАЗК здійснює цілодобовий моніторинг виконання договірних умов, за результатами якого встановлено, що з 14 березня 2017 року в роботі ІТС Реєстру декларацій фіксуються перебої, які з 23 березня носять постійний характер.

Корчак зауважила, що НАЗК тричі зверталося листами до адміністратора Реєстру - ДП "УСС", а також один раз до Держслужби спецзв’язку та захисту інформації України з вимогами негайно усунути збої у роботі реєстру.

Однак, за словами керівника відомства, перебої у роботі тривали до 29 березня, заходи щодо їхнього усуненні не вживалися вчасно, відповіді на листи Національного агентства не надавалися.

"Недоліки у роботі ІТС Реєстр та постійні перебої істотно унеможливлювали виконання суб’єктами декларування свого обов’язку щодо подання електронних декларацій, а також спричиняли надмірне навантаження на службу технічної підтримки", - підкреслила Корчак.

Вона зазначила, що НАЗК здійснює постійний моніторинг ситуації.

"Зокрема, на позачерговому засіданні Національного агентства 29 березня 2016 року запрошені представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та ДП "Українські спеціальні системи" так і не надали гарантій безперебійної роботи Реєстру всупереч підписаному договору", - наголосила Корчак.

"Із урахуванням викладеного, як керівник Національного агентства вбачаю у діях посадових осіб Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також ДП "УСС" ознаки службових злочинів, які дискредитують саму ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування", - додала вона.

Корчак зазначила, що на цю заяву мають звернути увагу НАБУ, ГПУ, Національна поліція, РНБО, державні органи та громадськість.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

В зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.