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Назва "Верховна Рада" - спадщина СРСР, - В'ятрович

Інститут нацпам'яті роздумує над перейменування українського парламенту
Директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович вважає, що назва українського парламенту "Верховна Рада" є радянською спадщиною.
Назва "Верховна Рада" - спадщина СРСР, - В Володимир В’ятрович. Фото: hurtom.com

Таку думку В'ятрович висловив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи збирається Інститут нацпам'яті ініціювати перейменування українського парламенту, передає УНН.

"Верховна Рада України, сама назва, є радянською спадщиною. Я думаю, що це ще вимагає якихось дискурсів, обговорень, для нас це нова ідея", - відповів В'ятрович.

Нагадаємо, що Український інститут національної пам'яті пропонує внести зміни в календар українських свят.

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23 02 2018 16:14
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