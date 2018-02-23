ПОЛІТИКА НОВИНИДиректор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович вважає, що назва українського парламенту "Верховна Рада" є радянською спадщиною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Назва "Верховна Рада" - спадщина СРСР, - В'ятрович
Інститут нацпам'яті роздумує над перейменування українського парламенту
Володимир В’ятрович. Фото: hurtom.com
Таку думку В'ятрович висловив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи збирається Інститут нацпам'яті ініціювати перейменування українського парламенту, передає УНН.
"Верховна Рада України, сама назва, є радянською спадщиною. Я думаю, що це ще вимагає якихось дискурсів, обговорень, для нас це нова ідея", - відповів В'ятрович.
Нагадаємо, що Український інститут національної пам'яті пропонує внести зміни в календар українських свят.
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23 02 2018 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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