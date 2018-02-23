Назва "Верховна Рада" - спадщина СРСР, - В'ятрович

Директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович вважає, що назва українського парламенту "Верховна Рада" є радянською спадщиною.

Таку думку В'ятрович висловив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи збирається Інститут нацпам'яті ініціювати перейменування українського парламенту, передає УНН.

"Верховна Рада України, сама назва, є радянською спадщиною. Я думаю, що це ще вимагає якихось дискурсів, обговорень, для нас це нова ідея", - відповів В'ятрович.

Нагадаємо, що Український інститут національної пам'яті пропонує внести зміни в календар українських свят.