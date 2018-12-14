Названі 100 найгірших паролів 2018 року, які легко зламати

Перше та друге місце вже п'ять років поспіль займають комбінація 123456 і password (пароль)

Компанія SplashData, що займається питаннями безпеки даних, склала рейтинг 100 найбільш ненадійних паролів 2018 року.

У списку вперше з'явився пароль donald. Він опинився на 23-му місці рейтингу — між aa123456 і password1. Виявилося, що люди продовжують використовувати комбінації, які легко вгадати. SplashData проаналізувала понад 5 мільйонів паролів, які опинилися в інтернеті, інформує The Verge.

Генеральний директор SplashData називає це "справжнім головним болем". Люди продовжують наражати себе на небезпеку, незважаючи на часті новини про кібератаки — наприклад, про викрадення даних 500 млн гостей готелів групи Marriott або злом інформаційної системи Національного комітету Демократичної партії США в 2016 році.

"Люди роблять саме те, чого не повинні робити, наприклад, використовують свої власні імена або імена знаменитостей як передбачувані паролі", - йдеться в статті.

У топ-10 найгірших паролів за версією SplashData увійшли:

123456

password

123456789

12345678

12345

111111

1234567

sunshine

qwerty

iloveyou

Повний список 100 ненадійних комбінацій дивіться на сайті SplashData. Якщо ви використовуєте один з цих паролів, компанія рекомендує змінить його на більш складний.

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