Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Названі можливі причини катастрофи Ту-154 в Сочі

Розглядаються версії технічної несправності і помилки пілотування
Причиною катастрофи російського військового літака ТУ-154 в районі Сочі була технічна несправність або помилка пілота.
Названі можливі причини катастрофи Ту-154 в Сочі Фото: ria.ru

Про це сказав голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, виключивши версію теракту, повідомляє РІА "Новини" з посиланням на джерело в силових структурах.

"Версію теракту я виключаю повністю. Літак Міноборони, повітряний простір Росії, тут не може бути такої версії ... Літак повинен був зробити після зльоту розворот над морем, може бути, не вийшов на потрібну траєкторію", - сказав Озеров.

За фактом аварії літака Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил польотів. У рамках розслідування вилучають документи і допитують посадових осіб, які керували польотом.

"Вилучається передпольотна документація, проводяться допити посадових осіб, які керували польотом, технічного персоналу, який готував літак до вильоту і здійснювали його дозаправку", - сказала представник СКР Світлана Петренко.

Нагадаємо, сьогодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.

Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.

Рятувальникам поки не вдалося виявити живих в районі падіння літака Ту-154 в акваторії Сочі.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 12 2016 12:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

Миллионы мимо. За что критикуют активистов, борющихся с курением и алкоголем

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.