Названі можливі причини катастрофи Ту-154 в Сочі
Про це сказав голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, виключивши версію теракту, повідомляє РІА "Новини" з посиланням на джерело в силових структурах.
"Версію теракту я виключаю повністю. Літак Міноборони, повітряний простір Росії, тут не може бути такої версії ... Літак повинен був зробити після зльоту розворот над морем, може бути, не вийшов на потрібну траєкторію", - сказав Озеров.
За фактом аварії літака Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил польотів. У рамках розслідування вилучають документи і допитують посадових осіб, які керували польотом.
"Вилучається передпольотна документація, проводяться допити посадових осіб, які керували польотом, технічного персоналу, який готував літак до вильоту і здійснювали його дозаправку", - сказала представник СКР Світлана Петренко.
Нагадаємо, сьогодні у Росії після вильоту з Сочі літак Ту-154 з військовим оркестром, військовослужбовцями та журналістами впав у Чорне море.
Рятувальники виявили тіла декількох загиблих в районі катастрофи Ту-154. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом аварії літака Міноборони.
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