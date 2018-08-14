Названі ймовірні причини обвалу мосту в Італії: очевидці кажуть про удар блискавки

Серед ймовірних причин обвалу мосту в Генуї ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

Видання Il Giornale зазначає, що можливою причиною обвалу мосту в Генуї став сильний дощ, який протягом кількох годин йшов у місті 14 серпня.

Агентство Reuters з посиланням на оператора мосту повідомило, що в момент катастрофи проводилися роботи зі зміцнення фундаменту.

Агентство ANSA також стверджує, що під час обвалення на мосту проходили роботи з технічного обслуговування і зміцнення перекриттів.

Газета La Repubblica наводить розповідь одного з очевидців, який стверджує, що в опору мосту вдарила блискавка.

"Близько 10:35 блискавка вдарила в основу опори. Почав кришитися бетон, потім все розвалилося", — цитує видання розповідь очевидця.

Автомобільний міст у Генуї, який обвалився 14 серпня, ремонтували протягом останніх трьох років.

Італійська влада офіційно підтвердила загибель 22 людей.

Частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася сьогодні близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.