Названо міжнародних експертів, що відбиратимуть антикорупційних суддів
"Таким чином, утворено ГРМЕ, яка сприятиме Комісії під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - повідомляє прес-служба ВККС.
Фото: ЦПК
Зокрема, до першого складу Громадської ради міжнародних експертів увійшли: Аурелійус Гутаускас, Флемінг Сі Денкер,Тед Зажечни, Мір'яна Лазарова Трайковська, Лорна Харріс, Сер Ентоні Хупер.
Вказується, що всього було 12 кандидатів до складу ГРМЕ.
Громадська рада міжнародних експертів допомагатиме ВККС визначати, чи відповідають кандидати на посаду судді Вищого антикорупційного суду критеріям:
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законності джерел походження майна кандидата або членів його родини;
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відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам;
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відповідності способу життя кандидата його статусу;
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наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.
Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
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