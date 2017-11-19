Названо найнебезпечніші країни для туристів у 2018 році

Міжнародна організація International SOS, яка займається безпекою туристів у світі, створила карту найнебезпечніших країн в 2018 році, до списку якої потрапила й Україна, яка в останній період зіштовхнулась зі зростанням кількості терактів.

У числі найбільш небезпечних країн опинилися Сирія, Лівія, Ємен, Сомалі, Центральноафриканська Республіка, Ірак, Афганістан, Гвінея-Бісау, Бурунді, повідомляє прес-служба організації.

Вони позначені символом "Е", який позначає "екстремальний рівень ризику". При цьому, уточнюється, що в країнах є різні рівні ризиків.

Наприклад, Мексика, Єгипет, Індія і Україна є прикладами "середніх" рейтингів ризику подорожей, які мають більш високий рейтинг ризику в конкретних регіонах в цій країні.

Нагадаємо, що Держдепартамент США попередив про підвищену терористичну загрозу в країнах Європи в період різдвяних і новорічних свят.