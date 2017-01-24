Оприлюднено список номінантів на Оскар-2017

Сьогодні, 24 січня, Американська академія кінематографічних мистецтв оголосила номінантів кінопремії Оскар.

Вперше за весь час існування премії імена претендентів на Оскар були названі в загальнодоступній прямій відеотрансляції на сайтах Oscars.org і Oscar.com. Номінантів оголошували Брі Ларсон, Дженніфер Хадсон, Джейсон Райтман та інші лауреати і переможці минулих років.

Лідером за кількістю номінацій став фільм-тріумфатор Золотого глобуса – Ла Ла Ленд. Картина заявлена в 14 номінаціях Оскара.

Повний список номінантів на Оскар-2017:

Найкращий фільм:

Ла-Ла Ленд

Лев

Місячне світло

Будь-якою ціною

Манчестер біля моря

Паркани

З міркувань совісті

Прибуття

Приховані фігури

Найкращий режисер:

Дені Вільньов (Прибуття)

Мел Гібсон (З міркувань совісті)

Дем'єн Шазелл (Ла-Ла Ленд)

Кеннет Лонерган (Манчестер біля моря)

Баррі Дженкінс (Місячне світло)

Найкращий актор:

Кейсі Аффлек (Манчестер біля моря)

Дензел Вашингтон (Паркани)

Райан Гослінг (Ла-Ла Ленд)

Вігго Мортенсен (Капітан Фантастік)

Ендрю Гарфілд (З міркувань совісті)

Том Хенкс (Саллі)

Найкраща актриса:

Ізабель Юппер (Вона)

Рут Негга (Лавінг)

Емма Стоун (Ла-Ла Ленд)

Наталі Портман (Джекі)

Меріл Стріп (Флоренс Фостер Дженкінс)

Найкраща актриса другого плану:

Віола Девіс (Паркани)

Наомі Харріс (Місячне світло)

Ніколь Кідман (Лев)

Октавія Спенсер (Приховані фігури)

Мішель Вільямс (Манчестер біля моря)

Найкращий актор другого плану:

Махершала Алі (Місячне світло)

Лукас Хеджес (Манчестер біля моря)

Джефф Бріджес (Будь-якою ціною)

Дев Патель (Лев)

Майкл Шеннон (Під покривом ночі)

Найкраща операторська робота:

Джеймс Лакстон (Місячне світло)

Лінус Сандгрен (Ла Ла Ленд)

Родріго Прієто (Мовчання)

Фрейзер (Лев)

Бредфорд Янг (Прибуття)

Найкращий оригінальний сценарій:

Ла-Ла Ленд

Лобстер

Будь-якою ціною

Манчестер біля моря

Жінки двадцятого століття

Найкращий адаптований сценарій:

Прибуття

Паркани

Приховані фігури

Лев

Місячне світло

Найкращий дизайн костюмів:

Союзники

Фантастичні звірі і де їх шукати

Флоренс Фостер Дженкінс

Джекі

Ла-Ла Ленд

Найкращі візуальні ефекти:

Підводний горизонт

Доктор Стрендж

Книга джунглів

Кубо. Легенда про самурая

Бунтар один: Зоряні війни. Історія

Найкращий монтаж:

Ла Ла Ленд

Місячне світло

Будь-якою ціною

З міркувань совісті

Прибуття

Найкращий монтаж звуку:

Прибуття

Підводний горизонт

З міркувань совісті

Ла-Ла Ленд

Саллі

Найкращий грим і зачіски:

Друге життя Уве

Стартрек: Нескінченність

Загін самогубців

Найкращий фільм іноземною мовою:

Танна

Тоні Ердманн

Моя земля

Комівояжер

Друге життя Уве

Найкращий композитор:

Джекі

Пасажири

Ла-Ла Ленд

Лев

Місячне світло

Найкраща пісня:

Audition (Ла Ла Ленд)

Can't Stop the Feeling (Тролі)

City of Stars (Ла Ла Ленд)

Empty Chair (Джим: Історія Джеймса Фоулі)

How Far i'll Go (Ваяна)

Найкраще зведення звуку:

13 годин

Підводний горизонт

Бунтар один: Зоряні війни. Історії

Ла Ла Ленд

Прибуття

Найкращий анімаційний фільм:

Життя кабачка

Зоотрополіс

Червона черепаха

Кубо. Легенда про самурая

Ваяна

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

Час у борг

Перлина

Пісочник

Сліпа Вайша

Грушевий сидр і сигарети

Найкращий документальний фільм:

Я вам не негр

Анімоване життя

О. Джей: Зроблено в Америці

Тринадцята

Море у вогні

Найкращий короткометражний документальний фільм:

Білі шоломи

Ватаны: Моя батьківщина

Скрипка Джо

4,1 милі

Крайнощі

Найкращий художник-постановник:

Хай живе Цезар!

Ла Ла Ленд

Пасажири

Прибуття

Фантастичні звірі і де їх шукати

Церемонія вручення Оскара відбудеться 26 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Ведучим вечора стане американський комік Джиммі Кимел.

Нагадаємо, Україна цього року висунула на "Оскар" документальний фільм Романа Бондарчука "Українські шерифи". Кінострічку було прийнято на розгляд Американської кіноакадемії і включено до списку претендентів.

Нагадаємо, у лютому минулого року у Лос-Анджелесі завершилася 88-ма церемонія нагородження кінопремії "Оскар". Найкращим фільмом 88-ї кінопремії "Оскар" став фільм американського режисера Тома Маккарті "У центрі уваги" про журналістське розслідування теми педофілії у католицькій церкві. Найкращим актором визнали Леонардо Ді Капріо.