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Оприлюднено список номінантів на Оскар-2017

Лідером за кількістю номінацій став фільм-тріумфатор Золотого глобуса – Ла Ла Ленд
Сьогодні, 24 січня, Американська академія кінематографічних мистецтв оголосила номінантів кінопремії Оскар.
Оприлюднено список номінантів на Оскар-2017 Фото: hollywoodreporter.com.

Вперше за весь час існування премії імена претендентів на Оскар були названі в загальнодоступній прямій відеотрансляції на сайтах Oscars.org і Oscar.com. Номінантів оголошували Брі Ларсон, Дженніфер Хадсон, Джейсон Райтман та інші лауреати і переможці минулих років.

Лідером за кількістю номінацій став фільм-тріумфатор Золотого глобуса – Ла Ла Ленд. Картина заявлена в 14 номінаціях Оскара.

Повний список номінантів на Оскар-2017:

Найкращий фільм:

  • Ла-Ла Ленд
  • Лев
  • Місячне світло
  • Будь-якою ціною
  • Манчестер біля моря
  • Паркани
  • З міркувань совісті
  • Прибуття
  • Приховані фігури

Найкращий режисер:

  • Дені Вільньов (Прибуття)
  • Мел Гібсон (З міркувань совісті)
  • Дем'єн Шазелл (Ла-Ла Ленд)
  • Кеннет Лонерган (Манчестер біля моря)
  • Баррі Дженкінс (Місячне світло)

Найкращий актор:

  • Кейсі Аффлек (Манчестер біля моря)
  • Дензел Вашингтон (Паркани)
  • Райан Гослінг (Ла-Ла Ленд)
  • Вігго Мортенсен (Капітан Фантастік)
  • Ендрю Гарфілд (З міркувань совісті)
  • Том Хенкс (Саллі)

Найкраща актриса:

  • Ізабель Юппер (Вона)
  • Рут Негга (Лавінг)
  • Емма Стоун (Ла-Ла Ленд)
  • Наталі Портман (Джекі)
  • Меріл Стріп (Флоренс Фостер Дженкінс)

Найкраща актриса другого плану:

  • Віола Девіс (Паркани)
  • Наомі Харріс (Місячне світло)
  • Ніколь Кідман (Лев)
  • Октавія Спенсер (Приховані фігури)
  • Мішель Вільямс (Манчестер біля моря)

Найкращий актор другого плану:

  • Махершала Алі (Місячне світло)
  • Лукас Хеджес (Манчестер біля моря)
  • Джефф Бріджес (Будь-якою ціною)
  • Дев Патель (Лев)
  • Майкл Шеннон (Під покривом ночі)

Найкраща операторська робота:

  • Джеймс Лакстон (Місячне світло)
  • Лінус Сандгрен (Ла Ла Ленд)
  • Родріго Прієто (Мовчання)
  • Фрейзер (Лев)
  • Бредфорд Янг (Прибуття)

Найкращий оригінальний сценарій:

  • Ла-Ла Ленд
  • Лобстер
  • Будь-якою ціною
  • Манчестер біля моря
  • Жінки двадцятого століття

Найкращий адаптований сценарій:

  • Прибуття
  • Паркани
  • Приховані фігури
  • Лев
  • Місячне світло

Найкращий дизайн костюмів:

  • Союзники
  • Фантастичні звірі і де їх шукати
  • Флоренс Фостер Дженкінс
  • Джекі
  • Ла-Ла Ленд

Найкращі візуальні ефекти:

  • Підводний горизонт
  • Доктор Стрендж
  • Книга джунглів
  • Кубо. Легенда про самурая
  • Бунтар один: Зоряні війни. Історія

Найкращий монтаж:

  • Ла Ла Ленд
  • Місячне світло
  • Будь-якою ціною
  • З міркувань совісті
  • Прибуття

Найкращий монтаж звуку:

  • Прибуття
  • Підводний горизонт
  • З міркувань совісті
  • Ла-Ла Ленд
  • Саллі

Найкращий грим і зачіски:

  • Друге життя Уве
  • Стартрек: Нескінченність
  • Загін самогубців

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • Танна
  • Тоні Ердманн
  • Моя земля
  • Комівояжер
  • Друге життя Уве

Найкращий композитор:

  • Джекі
  • Пасажири
  • Ла-Ла Ленд
  • Лев
  • Місячне світло

Найкраща пісня:

  • Audition (Ла Ла Ленд)
  • Can't Stop the Feeling (Тролі)
  • City of Stars (Ла Ла Ленд)
  • Empty Chair (Джим: Історія Джеймса Фоулі)
  • How Far i'll Go (Ваяна)

Найкраще зведення звуку:

  • 13 годин
  • Підводний горизонт
  • Бунтар один: Зоряні війни. Історії
  • Ла Ла Ленд
  • Прибуття

Найкращий анімаційний фільм:

  • Життя кабачка
  • Зоотрополіс
  • Червона черепаха
  • Кубо. Легенда про самурая
  • Ваяна

Найкращий короткометражний анімаційний фільм:

  • Час у борг
  • Перлина
  • Пісочник
  • Сліпа Вайша
  • Грушевий сидр і сигарети

Найкращий документальний фільм:

  • Я вам не негр
  • Анімоване життя
  • О. Джей: Зроблено в Америці
  • Тринадцята
  • Море у вогні

Найкращий короткометражний документальний фільм:

  • Білі шоломи
  • Ватаны: Моя батьківщина
  • Скрипка Джо
  • 4,1 милі
  • Крайнощі

Найкращий художник-постановник:

  • Хай живе Цезар!
  • Ла Ла Ленд
  • Пасажири
  • Прибуття
  • Фантастичні звірі і де їх шукати

Церемонія вручення Оскара відбудеться 26 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Ведучим вечора стане американський комік Джиммі Кимел.

Нагадаємо, Україна цього року висунула на "Оскар" документальний фільм Романа Бондарчука "Українські шерифи". Кінострічку було прийнято на розгляд Американської кіноакадемії і включено до списку претендентів.

Нагадаємо, у лютому минулого року у Лос-Анджелесі завершилася 88-ма церемонія нагородження кінопремії "Оскар". Найкращим фільмом 88-ї кінопремії "Оскар" став фільм американського режисера Тома Маккарті "У центрі уваги" про журналістське розслідування теми педофілії у католицькій церкві. Найкращим актором визнали Леонардо Ді Капріо.

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24 01 2017 17:55
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