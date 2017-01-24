Оприлюднено список номінантів на Оскар-2017
Вперше за весь час існування премії імена претендентів на Оскар були названі в загальнодоступній прямій відеотрансляції на сайтах Oscars.org і Oscar.com. Номінантів оголошували Брі Ларсон, Дженніфер Хадсон, Джейсон Райтман та інші лауреати і переможці минулих років.
Лідером за кількістю номінацій став фільм-тріумфатор Золотого глобуса – Ла Ла Ленд. Картина заявлена в 14 номінаціях Оскара.
Повний список номінантів на Оскар-2017:
Найкращий фільм:
- Ла-Ла Ленд
- Лев
- Місячне світло
- Будь-якою ціною
- Манчестер біля моря
- Паркани
- З міркувань совісті
- Прибуття
- Приховані фігури
Найкращий режисер:
- Дені Вільньов (Прибуття)
- Мел Гібсон (З міркувань совісті)
- Дем'єн Шазелл (Ла-Ла Ленд)
- Кеннет Лонерган (Манчестер біля моря)
- Баррі Дженкінс (Місячне світло)
Найкращий актор:
- Кейсі Аффлек (Манчестер біля моря)
- Дензел Вашингтон (Паркани)
- Райан Гослінг (Ла-Ла Ленд)
- Вігго Мортенсен (Капітан Фантастік)
- Ендрю Гарфілд (З міркувань совісті)
- Том Хенкс (Саллі)
Найкраща актриса:
- Ізабель Юппер (Вона)
- Рут Негга (Лавінг)
- Емма Стоун (Ла-Ла Ленд)
- Наталі Портман (Джекі)
- Меріл Стріп (Флоренс Фостер Дженкінс)
Найкраща актриса другого плану:
- Віола Девіс (Паркани)
- Наомі Харріс (Місячне світло)
- Ніколь Кідман (Лев)
- Октавія Спенсер (Приховані фігури)
- Мішель Вільямс (Манчестер біля моря)
Найкращий актор другого плану:
- Махершала Алі (Місячне світло)
- Лукас Хеджес (Манчестер біля моря)
- Джефф Бріджес (Будь-якою ціною)
- Дев Патель (Лев)
- Майкл Шеннон (Під покривом ночі)
Найкраща операторська робота:
- Джеймс Лакстон (Місячне світло)
- Лінус Сандгрен (Ла Ла Ленд)
- Родріго Прієто (Мовчання)
- Фрейзер (Лев)
- Бредфорд Янг (Прибуття)
Найкращий оригінальний сценарій:
- Ла-Ла Ленд
- Лобстер
- Будь-якою ціною
- Манчестер біля моря
- Жінки двадцятого століття
Найкращий адаптований сценарій:
- Прибуття
- Паркани
- Приховані фігури
- Лев
- Місячне світло
Найкращий дизайн костюмів:
- Союзники
- Фантастичні звірі і де їх шукати
- Флоренс Фостер Дженкінс
- Джекі
- Ла-Ла Ленд
Найкращі візуальні ефекти:
- Підводний горизонт
- Доктор Стрендж
- Книга джунглів
- Кубо. Легенда про самурая
- Бунтар один: Зоряні війни. Історія
Найкращий монтаж:
- Ла Ла Ленд
- Місячне світло
- Будь-якою ціною
- З міркувань совісті
- Прибуття
Найкращий монтаж звуку:
- Прибуття
- Підводний горизонт
- З міркувань совісті
- Ла-Ла Ленд
- Саллі
Найкращий грим і зачіски:
- Друге життя Уве
- Стартрек: Нескінченність
- Загін самогубців
Найкращий фільм іноземною мовою:
- Танна
- Тоні Ердманн
- Моя земля
- Комівояжер
- Друге життя Уве
Найкращий композитор:
- Джекі
- Пасажири
- Ла-Ла Ленд
- Лев
- Місячне світло
Найкраща пісня:
- Audition (Ла Ла Ленд)
- Can't Stop the Feeling (Тролі)
- City of Stars (Ла Ла Ленд)
- Empty Chair (Джим: Історія Джеймса Фоулі)
- How Far i'll Go (Ваяна)
Найкраще зведення звуку:
- 13 годин
- Підводний горизонт
- Бунтар один: Зоряні війни. Історії
- Ла Ла Ленд
- Прибуття
Найкращий анімаційний фільм:
- Життя кабачка
- Зоотрополіс
- Червона черепаха
- Кубо. Легенда про самурая
- Ваяна
Найкращий короткометражний анімаційний фільм:
- Час у борг
- Перлина
- Пісочник
- Сліпа Вайша
- Грушевий сидр і сигарети
Найкращий документальний фільм:
- Я вам не негр
- Анімоване життя
- О. Джей: Зроблено в Америці
- Тринадцята
- Море у вогні
Найкращий короткометражний документальний фільм:
- Білі шоломи
- Ватаны: Моя батьківщина
- Скрипка Джо
- 4,1 милі
- Крайнощі
Найкращий художник-постановник:
- Хай живе Цезар!
- Ла Ла Ленд
- Пасажири
- Прибуття
- Фантастичні звірі і де їх шукати
Церемонія вручення Оскара відбудеться 26 лютого в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Ведучим вечора стане американський комік Джиммі Кимел.
Нагадаємо, Україна цього року висунула на "Оскар" документальний фільм Романа Бондарчука "Українські шерифи". Кінострічку було прийнято на розгляд Американської кіноакадемії і включено до списку претендентів.
Нагадаємо, у лютому минулого року у Лос-Анджелесі завершилася 88-ма церемонія нагородження кінопремії "Оскар". Найкращим фільмом 88-ї кінопремії "Оскар" став фільм американського режисера Тома Маккарті "У центрі уваги" про журналістське розслідування теми педофілії у католицькій церкві. Найкращим актором визнали Леонардо Ді Капріо.
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