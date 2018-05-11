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Названо причину смерті Гандзюк

Активістка не перенесла наслідків нападу з сірчаною кислотою
Названа офіційна причина смерті радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.
Названо причину смерті Гандзюк Катерина Гандзюк. Фото: УНІАН

"Офіційна причина смерті: 1) поліорганна недостатність; 2) хімічні опіки 30-39% тіла; 3) напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи завдання ушкоджень", - йдеться у повідомленні на сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.

Також повідомляється, що прощання з активісткою відбудеться в Херсоні в середу, 7 листопада, о 14:00.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

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05 11 2018 20:55
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