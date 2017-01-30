Названо причини отруєння дітей у Київській області
Про це інформує прес-служба Київської обласної державної адміністрації.
У вишгородській школі за результатами перевірки печива і змивів з посуду й обладнання знайшли бактерії кишкової палички.
"Наявність виділеної умовно-патогенної мікрофлори свідчить про порушення технології приготування страв та недотримання санепідрежиму на харчоблоці", - відзначили в Київському обласному лабораторному центрі.
Також встановлено, що духовка не може забезпечити необхідну температуру для приготування їжі, а в їдальні працювали двоє людей без медичних обстежень.
Як повідомлялося, 27 січня в двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. Загалом отруїлися 37 дітей і 2 дорослих. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей і 2 дорослих. У місті Вишгород в школі №3 "Сузір'я" отруїлися 26 дітей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: