Названо причини отруєння дітей у Київській області

У вишгородській школі "Сузір'я", де отруїлися 26 учнів, виявили порушення технології приготування їжі і кишкову паличку. У дитячому садку села Гоголів, де отруїлися 11 дітей, знайшли збудник ротовірусної інфекції.

Про це інформує прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

У вишгородській школі за результатами перевірки печива і змивів з посуду й обладнання знайшли бактерії кишкової палички.

"Наявність виділеної умовно-патогенної мікрофлори свідчить про порушення технології приготування страв та недотримання санепідрежиму на харчоблоці", - відзначили в Київському обласному лабораторному центрі.

Також встановлено, що духовка не може забезпечити необхідну температуру для приготування їжі, а в їдальні працювали двоє людей без медичних обстежень.

Як повідомлялося, 27 січня в двох різних районах Київської області сталося масове отруєння дітей. Загалом отруїлися 37 дітей і 2 дорослих. У Броварському районі в дитячому садку села Гоголів отруїлися 11 дітей і 2 дорослих. У місті Вишгород в школі №3 "Сузір'я" отруїлися 26 дітей.