У Гонтарєвої поки не підтвердили купівлю української "дочки" "Сбербанку" Росії

У НБУ наголошують, що не отримували відповідних документів

Національний банк України ще не отримував офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ "Сбербанк" (Київ).

У НБУ наголошують, що не отримували відповідних документів для набуття істотної участі, повідомили в прес-службі центробанку, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про погодження набуття істотної участі у капіталі банку, отримане від будь-яких інвесторів, приймається в рамках єдиних для всіх існуючих нормативних вимог і законодавства", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв Ipress.ua, російський "Сбєрбанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко затвердив рішення РНБО про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом. Санкції, введені на рік, забороняють українським банкам виводити капітал з країни на користь своїх материнських структур.

Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.