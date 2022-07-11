З початку року прибуток українських банків впав у сім разів – НБУ

Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за січень-вересень на 78% у річному вимірі.

За дев’ять місяців 2022 року українські банки заробили 7,4 млрд грн чистого прибутку, що всемеро менше фінансового результату за дев’ять місяців торік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Для порівняння, за відповідний період 2021 року банки заробили 51,4 млрд грн. Рентабельність капіталу сектору за три квартали 2022 року становила 4,3% порівняно з 32,1% торік.

Фінрезультати передусім зумовлені значними відрахуваннями банків у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни. Від початку року банки сформували резерви обсягом 99 млрд грн, з яких протягом березня – вересня обсягом 93,3 млрд грн.

Чистий процентний дохід банків зростав повільніше: на 26% за три квартали у річному вимірі проти 35% торік переважно через скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті. У перші місяці повномасштабної війни всі великі банки пропонували позичальникам "кредитні канікули", а деякі фінустанови тимчасово знизили ставки за споживчими кредитами.

Чистий комісійний дохід за дев’ять місяців скоротився на 16% у річному вимірі проти зростання на 28% у відповідний період торік. Попит на банківські послуги поступово відновлюється після шоку на початку великої війни, але залишається низьким порівняно з минулорічним. Це обмежує комісійні доходи банків.

Операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за січень-вересень на 78% у річному вимірі. Зокрема, за підсумками ІІІ кварталу чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви становив 56,5 млрд грн порівняно з 25,7 млрд грн торік.

"Банки навчилися працювати ефективно, диверсифікуючи власні портфелі, зважаючи на процентні, ринкові, кредитні та операційні ризики. Збереження операційної прибутковості дасть змогу більшості банків самостійно відновити капітал після проходження поточної кризи", – коментує результати трьох кварталів року голова НБУ Андрій Пишний.

Як зазначає НБУ, на 1 жовтня з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 25,6 млрд грн, 23 – збитковими, зі збитком 18,2 млрд грн.