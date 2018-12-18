НБУ: Доходи українців у 2018 році становили 82% від доходів 2013 року

Нацбанк порівняв доходи українців у 2013 та 2018 роках

У Національному банку України повідомили, що у першому півріччі 2018 року рівень доходів населення України склав лише 82% від рівня доходів 2013 року.

Рівень доходів населення зростає вже другий рік поспіль, зокрема протягом першої половини 2018 року реальні доходи зросли на 9,8%.

"Основний рушій зростання - заробітна плата. Вона збільшилася на 26%, найсуттєвіше - у промисловості, на транспорті, у фінансовій сфері та державному управлінні", - повідомили в НБУ.

Там визнають, що за рахунок високих темпів інфляції реальні доходи частини українців, що мають низькі зарплати, зросли помірно.

Додамо, Президент Петро Порошенко заявив, що з 1 січня 2019 року заробітна плата військовослужбовців становитиме щонайменше 10 тис грн, а на фронті - 21 тис грн.