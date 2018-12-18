НБУ: Доходи українців у 2018 році становили 82% від доходів 2013 року
Рівень доходів населення зростає вже другий рік поспіль, зокрема протягом першої половини 2018 року реальні доходи зросли на 9,8%.
"Основний рушій зростання - заробітна плата. Вона збільшилася на 26%, найсуттєвіше - у промисловості, на транспорті, у фінансовій сфері та державному управлінні", - повідомили в НБУ.
Там визнають, що за рахунок високих темпів інфляції реальні доходи частини українців, що мають низькі зарплати, зросли помірно.
Додамо, Президент Петро Порошенко заявив, що з 1 січня 2019 року заробітна плата військовослужбовців становитиме щонайменше 10 тис грн, а на фронті - 21 тис грн.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року порівняно з попереднім місяцем інфляція становила 1,4%, тоді як у жовтні порівняно з вереснем показник інфляції становив 1,7%.
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