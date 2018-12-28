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НБУ дозволив банкам здійснювати ідентифікацію і верифікацію фізосіб через третіх осіб

Це дасть змогу оптимізувати систему ідентифікації та верифікації фізосіб, а також підвищить фінансову інклюзію і доступність фінансових послуг
Національний банк України (НБУ) дозволив третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб при відкритті рахунків у банку.
НБУ дозволив банкам здійснювати ідентифікацію і верифікацію фізосіб через третіх осіб Фото: forbes.ua

Відповідні ініціативи закріплено в постанові правління НБУ "Про затвердження змін до інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" №159 від 28 грудня 2018 року. Документ набуває чинності з 29 грудня 2018 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відтепер банки при відкритті рахунка зможуть використовувати ідентифікаційні дані фізосіб, отримані від іншого банку через систему BankID НБУ. При цьому між банком, який відкриває рахунок, і банком, який є абонентом-ідентифікатором, має бути укладений відповідний договір доручення.

Банки також зможуть доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям (резидентам) і фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізосіб.

Порядок ідентифікації визначається нормативно-правовими актами центробанку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID НБУ.

Крім цього, НБУ надав банкам можливість перераховувати кошти в національній валюті з поточного рахунка фізичної особи-резидента на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в разі продажу фізичною особою-нерезидентом власного майна на території України фізичній особі-резиденту, якщо це майно не є об'єктом інвестиційної діяльності в Україні.

Нацбанк також скасував норму щодо надання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, у банк при відкритті рахунку копії документа, що підтверджує взяття цієї особи на облік в органі Пенсійного фонду.

Водночас центробанк встановив вимогу надавати в банк іноземними представництвами, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску, копії документа, що підтверджує взяття на облік такого представництва у відповідному контрольному органі.

Додамо, що у Національному банку спростять порядок нагляду за валютними операціями.

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28 12 2018 19:46
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