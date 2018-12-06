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НБУ дозволив обмін валют через інтернет-банкінг та електронні сервіси

НБУ дав можливість проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої
Національний банк України спростив процес обміну валют в Україні. Відтепер для того щоб купити або продати валюту не обов'язково отримувати та підписувати квитанцію.
НБУ дозволив обмін валют через інтернет-банкінг та електронні сервіси Фото: AFP

Тепер банки не зобов’язані зберігати фізичні копії квитанцій про обмін валют, що дає змогу запровадити обмінні операції через систему інтернет-банкінгу.

"Інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, наразі зобов’язані оформлювати два паперові примірника квитанції та два паперових розрахункових документа, що друкується реєстратором розрахункових операцій", - повідомляє прес-служба Нацбанку.

Також НБУ дав можливість проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.

"Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в Нацбанку спростили звітність з валютних операцій для банків та обмінників. Так, тепер вона може подаватись у безпаперовій формі.

Також в НБУ запровадили інноваційний механізм переказу валютних коштів. Тепер такий переказ здійснюватиметься безпаперово.

Також в НБУ повідомили, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у середньостроковій перспективі, Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми - тобто до весни 2019 року.

Крім цього в НБУ попередили про основні найбільші ризики для банківської системи.

Нагадамо, у травні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банківську систему становив 350,6 мільйона доларів (рекордний показник з травня 2017 року).

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12 06 2018 18:00
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