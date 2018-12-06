НБУ дозволив обмін валют через інтернет-банкінг та електронні сервіси
Тепер банки не зобов’язані зберігати фізичні копії квитанцій про обмін валют, що дає змогу запровадити обмінні операції через систему інтернет-банкінгу.
"Інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, наразі зобов’язані оформлювати два паперові примірника квитанції та два паперових розрахункових документа, що друкується реєстратором розрахункових операцій", - повідомляє прес-служба Нацбанку.
Також НБУ дав можливість проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.
"Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, в Нацбанку спростили звітність з валютних операцій для банків та обмінників. Так, тепер вона може подаватись у безпаперовій формі.
Також в НБУ запровадили інноваційний механізм переказу валютних коштів. Тепер такий переказ здійснюватиметься безпаперово.
Також в НБУ повідомили, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у середньостроковій перспективі, Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми - тобто до весни 2019 року.
Крім цього в НБУ попередили про основні найбільші ризики для банківської системи.
Нагадамо, у травні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банківську систему становив 350,6 мільйона доларів (рекордний показник з травня 2017 року).
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