НБУ дозволив обмін валют через інтернет-банкінг та електронні сервіси

Національний банк України спростив процес обміну валют в Україні. Відтепер для того щоб купити або продати валюту не обов'язково отримувати та підписувати квитанцію.

Тепер банки не зобов’язані зберігати фізичні копії квитанцій про обмін валют, що дає змогу запровадити обмінні операції через систему інтернет-банкінгу.

"Інші фінансові установи, що здійснюють обмін валют, наразі зобов’язані оформлювати два паперові примірника квитанції та два паперових розрахункових документа, що друкується реєстратором розрахункових операцій", - повідомляє прес-служба Нацбанку.

Також НБУ дав можливість проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.

"Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в Нацбанку спростили звітність з валютних операцій для банків та обмінників. Так, тепер вона може подаватись у безпаперовій формі.

Також в НБУ запровадили інноваційний механізм переказу валютних коштів. Тепер такий переказ здійснюватиметься безпаперово.

Також в НБУ повідомили, що для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності у середньостроковій перспективі, Україна має отримати ще щонайменше 2 транші Міжнародного валютного фонду у межах чинної програми - тобто до весни 2019 року.

Крім цього в НБУ попередили про основні найбільші ризики для банківської системи.

Нагадамо, у травні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банківську систему становив 350,6 мільйона доларів (рекордний показник з травня 2017 року).