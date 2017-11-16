НБУ хоче припинити випускати монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок

Національний банк України має намір припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

У НБУ зазначають, що монети дрібних номіналів (1-5 коп.) майже припинили відігравати істотну роль у розрахунках населення за товари та послуги, а вартість виготовлення таких монет перевищує їх номінальну вартість, повідомляє сайт Нацбанку.

На сьогодні в обігу перебуває 12,9 млрд штук монет, у тому числі номіналом 1 коп. - 2,4 млрд, 2 коп. - 1,4 млрд, 5 коп. - 1,9 млрд, 10 коп. - 3,8 млрд, 25 коп. - 1,7 млрд, 50 коп. - 1,2 млрд і 1 гривня - 0,5 млрд штук.

Нацбанк України хоче припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 копійок і монет номіналом 25 копійок (оскільки за відсутності монет номіналом 1, 2 і 5 копійок 25 копійок не будуть розмінюватися 10 копійками). Водночас усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу.

Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок виконуватимуть і далі функцію засобу платежу (грошова одиниця України - гривня - і далі буде дорівнювати 100 копійок).

При цьому будуть встановлені такі правила округлення загальної (в чеку) суми покупки в разі відсутності монет і в покупця, і у продавця:

сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, округляється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;

сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, округляється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Наприклад, якщо купувати четвертину хліба вартістю 3,14 грн, то покупка буде округлена до 3,10 грн. Ціна пляшки мінеральної води вартістю 8,14 грн буде округлена до 8,10 грн, 1 літр молока вартістю 17,69 грн - до 17,70 грн, півбатона вартістю 4,36 грн - до 4,40 грн, сірники вартістю 0,39 грн - до 0,40 грн, пачка кам'яної солі вартістю 6,59 грн - до 6,60 грн. Однак пачка масла "Селянське" вартістю 32,30 грн не підлягає округленню.

У разі безготівкових розрахунків округлення не буде.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) з 11 квітня 2017 року ввів в обіг срібну пам'ятну монету "Лев" номіналом 5 грн і тиражем 4 тисячі шт.