НБУ і "Приватбанк" остаточно програли суд ФК "Динамо" Суркіса

Верховний Суд відмовився задовольнити заяви Національного банку і "Приватбанку" щодо перегляду судових рішень з питань визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною з "Приватбанком" особою.

Як повідомляє Finbalance, 24 травня Верховний Суд відмовився задовольнити заяви НБУ та Приватбанку про перегляд ухвали Вищого адмінсуду від 16.11.2017, якою залишено без змін постанову Окружного адмінсуду м. Києва від 20.03.2017 й ухвалу Київського апеляційного адмінсуду від 27.06.2017 (в справі №826/20288/16) та, відповідно, скасовано рішення комісії НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб №105 від 13.12.2016 в частині визнання ТОВ "ФК "Динамо» Київ" пов'язаною з Приватбанком особою, а також скасовано наказ тимчасового адміністратора Приватбанку №22 від 20.12.2016 в частині заборони будь-яких видаткових операцій та блокування рахунків ТОВ "ФК "Динамо" Київ" у Приватбанку.

Згідно з матеріалами Верховного Суду, суди попередніх інстанцій встановили, що підставою для визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною особою з Приватбанком стало те, що учасник ТОВ "ФК "Динамо" Київ" (Ігор Суркіс), який має частку у статутному капіталі товариства у розмірі 63,706%, станом на день прийняття рішення комісії НБУ №105 був опосередкованим (через компанію Bolvik Ventures Ltd) власником більше 10% статутного капіталу ПрАТ "ТРК "ТЕТ", яка була спорідненою юридичною особою з Приватбанком.

Крім того, для НБУ підставою для визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною особою з Приватбанком були ще такі обставини:

- ТОВ "ФК "Динамо" Київ" здійснило кредитну операцію в інтересах свого учасника (Суркіса) з метою досягнення економічного результату господарської діяльності самого товариства та можливістю виплати дивідендів учасникам ТОВ "ФК "Динамо" Київ";

- ТОВ "ФК "Динамо" Київ" було боржником лише Приватбанку, тобто товариство пов'язане з банком за характером взаємовідносин за ознакою винятковості, яка визначає, що особа є боржником/контрагентом лише одного банку;

- видача кредиту ТОВ "ФК "Динамо" Київ" суперечила внутрішнім правилам Приватбанку;

- кредит ТОВ "ФК "Динамо" Київ" отримало не на ринкових умовах, що є доказом наявності ознак за характером операцій.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, дійшов висновку про відсутність у НБУ правових підстав для віднесення ТОВ "ФК "Динамо" Київ" до пов'язаних з Приватбанком осіб через відсутність відповідних кваліфікуючих ознак та доказів такого зв'язку.

Вищий адмінсуд констатував, що НБУ не надав належних доказів, які стали підставою для прийняття оскаржуваного рішення: ВАСУ вирішив, що подана Нацбанком роздруківка з сайту телеканалу "ТЕТ" щодо структури власності (де Коломойський та Суркіс значилися бенефіціарами телеканалу) "не є формою здійснення банківського нагляду" (цитата), а в держреєстрі юросіб Суркіс не вказаний співвласником "ТЕТ", також він, згідно з поданими документами, не залучений в органи управління компанії Bolvik Ventures LTD, яка фігурує в структурі власності "ТЕТ". За висновками ВАСУ, це спростовує твердження НБУ щодо спорідненості ТОВ "ФК "Динамо" Київ" з Приватбанком.

Також Вищий адмінсуд не погодився з думкою НБУ, що особливості відносин між ТОВ "ФК "Динамо" Київ" і Приватбанком (зокрема, невелика різниця між кредитною і депозитною ставками та відсутність кредитної заборгованості футбольного клубу перед іншими банками тощо) можуть слугувати доказом їх пов'язаності.

Верховний Суд констатував, що "у жодному з наданих (Нацбанком і Приватбанком, – ред.) для порівняння рішеннях Вищого адміністративного суду України відсутні посилання на обставини щодо визнання позивачів пов'язаними з банками особами та, як наслідок прийняття оскаржуваних рішень на підставі рішень НБУ, які беззаперечно підлягають оскарженню у порядку адміністративного судочинства".

"Суд дійшов висновку, що обставини, встановлені у справі, що розглядається, не є подібними до обставин, встановлених у справі, копію судового рішення в якій додано до заяви. Зазначене не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та процесуального права", – йдеться в постанові Верховного Суду від 24.05.2018.