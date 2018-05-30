НБУ і "Приватбанк" остаточно програли суд ФК "Динамо" Суркіса
Як повідомляє Finbalance, 24 травня Верховний Суд відмовився задовольнити заяви НБУ та Приватбанку про перегляд ухвали Вищого адмінсуду від 16.11.2017, якою залишено без змін постанову Окружного адмінсуду м. Києва від 20.03.2017 й ухвалу Київського апеляційного адмінсуду від 27.06.2017 (в справі №826/20288/16) та, відповідно, скасовано рішення комісії НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб №105 від 13.12.2016 в частині визнання ТОВ "ФК "Динамо» Київ" пов'язаною з Приватбанком особою, а також скасовано наказ тимчасового адміністратора Приватбанку №22 від 20.12.2016 в частині заборони будь-яких видаткових операцій та блокування рахунків ТОВ "ФК "Динамо" Київ" у Приватбанку.
Згідно з матеріалами Верховного Суду, суди попередніх інстанцій встановили, що підставою для визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною особою з Приватбанком стало те, що учасник ТОВ "ФК "Динамо" Київ" (Ігор Суркіс), який має частку у статутному капіталі товариства у розмірі 63,706%, станом на день прийняття рішення комісії НБУ №105 був опосередкованим (через компанію Bolvik Ventures Ltd) власником більше 10% статутного капіталу ПрАТ "ТРК "ТЕТ", яка була спорідненою юридичною особою з Приватбанком.
Крім того, для НБУ підставою для визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною особою з Приватбанком були ще такі обставини:
- ТОВ "ФК "Динамо" Київ" здійснило кредитну операцію в інтересах свого учасника (Суркіса) з метою досягнення економічного результату господарської діяльності самого товариства та можливістю виплати дивідендів учасникам ТОВ "ФК "Динамо" Київ";
- ТОВ "ФК "Динамо" Київ" було боржником лише Приватбанку, тобто товариство пов'язане з банком за характером взаємовідносин за ознакою винятковості, яка визначає, що особа є боржником/контрагентом лише одного банку;
- видача кредиту ТОВ "ФК "Динамо" Київ" суперечила внутрішнім правилам Приватбанку;
- кредит ТОВ "ФК "Динамо" Київ" отримало не на ринкових умовах, що є доказом наявності ознак за характером операцій.
Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодилися суди апеляційної та касаційної інстанцій, дійшов висновку про відсутність у НБУ правових підстав для віднесення ТОВ "ФК "Динамо" Київ" до пов'язаних з Приватбанком осіб через відсутність відповідних кваліфікуючих ознак та доказів такого зв'язку.
Вищий адмінсуд констатував, що НБУ не надав належних доказів, які стали підставою для прийняття оскаржуваного рішення: ВАСУ вирішив, що подана Нацбанком роздруківка з сайту телеканалу "ТЕТ" щодо структури власності (де Коломойський та Суркіс значилися бенефіціарами телеканалу) "не є формою здійснення банківського нагляду" (цитата), а в держреєстрі юросіб Суркіс не вказаний співвласником "ТЕТ", також він, згідно з поданими документами, не залучений в органи управління компанії Bolvik Ventures LTD, яка фігурує в структурі власності "ТЕТ". За висновками ВАСУ, це спростовує твердження НБУ щодо спорідненості ТОВ "ФК "Динамо" Київ" з Приватбанком.
Також Вищий адмінсуд не погодився з думкою НБУ, що особливості відносин між ТОВ "ФК "Динамо" Київ" і Приватбанком (зокрема, невелика різниця між кредитною і депозитною ставками та відсутність кредитної заборгованості футбольного клубу перед іншими банками тощо) можуть слугувати доказом їх пов'язаності.
Верховний Суд констатував, що "у жодному з наданих (Нацбанком і Приватбанком, – ред.) для порівняння рішеннях Вищого адміністративного суду України відсутні посилання на обставини щодо визнання позивачів пов'язаними з банками особами та, як наслідок прийняття оскаржуваних рішень на підставі рішень НБУ, які беззаперечно підлягають оскарженню у порядку адміністративного судочинства".
"Суд дійшов висновку, що обставини, встановлені у справі, що розглядається, не є подібними до обставин, встановлених у справі, копію судового рішення в якій додано до заяви. Зазначене не дає можливості дійти висновку про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та процесуального права", – йдеться в постанові Верховного Суду від 24.05.2018.
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