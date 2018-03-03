НБУ: Купюру в 500 гривень підробляють найчастіше

У НБУ кажуть, що за підсумками 2017 року рівень підробки банкнот національної валюти є відносно низьким

Найпопулярнішою банкнотою для підробки шахраями в 2017 році стала купюра в 500 гривень.

"Переважно це банкноти старого зразка 2006 року. Їх кількість становить 61% від загальної кількості вилучених підробок національної валюти", - йдеться у повідомленні на сайті Нацбанку.

Згідно з даними НБУ, купюру номіналом 200 гривень підробляють рідше, ніж купюри 100 і 50 гривень. Серед вилучених з обігу банкнот 200-гривневі купюри складають сім відсотків, 50-гривневі - 13 відсотків, 100-гривневі - 17 відсотків.

"Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн і 20 грн становлять 2%", - додали в НБУ.

Переважно (81%) підроблені банкноти гривні виготовляли з використанням копіювальної або комп'ютерної техніки, зокрема, струменевих і лазерних принтерів.

Найчастіше виявлені підроблені банкноти збували в закладах швидкого харчування, супермаркетах та метрополітені. У 2017 році також були випадки потрапляння підробок в каси банків через банкомати з функцією приймання готівки.

Як уточнили в Нацбанку, за підсумками 2017 року рівень підробки банкнот національної валюти є відносно низьким.

"Кількість вилучених із обігу в банківській системі України підроблених банкнот гривні минулого року склала 0,00036% від загальної кількості готівки, що перебуває в грошовому обігу. Тобто, на один мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 3,6 шт. підробок. Для порівняння, в країнах Євросоюзу за підсумками 2017 року цей показник становив приблизно 33 шт. підроблених банкнот євро", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, що Нацбанк України в 2017 році здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валют, виявивши 115 нелегально працюючих обмінників.