НБУ ліквідовує банк "Юнісон"
Про це повідомили у прес-службі банку.
"На підставі рішення Правління Національного банку України від 18.06.2018 № 345-рщ "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ЮНІСОН" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 19.06.2018 прийнято рішення №1725 про початок процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ЮНІСОН" (далі – Банк) з 19.06.2018 та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "БАНК "ЮНІСОН", – йдеться в повідомленні.
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку призначено працівника Фонду Федорченко Андрія Володимировича.
Процедура ліквідації триватиме два роки: з 19 червня 2018 року до 18 червня 2020 року включно.
Банк "Юнісон" належить екс-міністру доходів і зборів часів Януковича – Олександру Клименку, який виїхав з України після подій Революції гідності. Проти нього розпочали розслідування про держзраду, а також про завдання збитків бюджету у розмірі $788 млн.
Нагадаємо, станом на березень 2018 року в Україні продали майна збанкрутілих банків на сім мільярдів гривень.
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