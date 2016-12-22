НБУ може ввести в обіг купюру у 1000 гривень, - Гонтарєва

Національний банк допускає введення купюри номіналом в 1000 гривень.

"Можу сказати, що Пантелеймона (Куліша, портрет якого начебто має бути на новій купюрі – ред.) там (на купюрі – ред.) немає, а решту давайте поки потримаємо в таємниці", - відповіла глава НБУ Валерія Гонтарєва в ефірі "Радио Вести" на запитання про те, чи буде введена купюра номіналом в 1 000 гривень.

Ведучий назвав причиною такого можливого введення купюри нового номіналу підвищення з 2017 року мінімальної зарплати до 3 200 гривень.

Нагадаємо, що у серпні Національний банк випустив пам'ятні 20-гривневі банкноти до 160-річчя від дня народження письменника і вченого Івана Франка.

У лютому минулого року Національний банк України до річниці Євромайдану випустив три пам'ятні монети із серії "Героям Майдану".