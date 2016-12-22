Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ може ввести в обіг купюру у 1000 гривень, - Гонтарєва

Гонтарєва не стала розкривати усі таємниці
Національний банк допускає введення купюри номіналом в 1000 гривень.
НБУ може ввести в обіг купюру у 1000 гривень, - Гонтарєва Фото:antikor.com

"Можу сказати, що Пантелеймона (Куліша, портрет якого начебто має бути на новій купюрі – ред.) там (на купюрі – ред.) немає, а решту давайте поки потримаємо в таємниці", - відповіла глава НБУ Валерія Гонтарєва в ефірі "Радио Вести" на запитання про те, чи буде введена купюра номіналом в 1 000 гривень.

Ведучий назвав причиною такого можливого введення купюри нового номіналу підвищення з 2017 року мінімальної зарплати до 3 200 гривень.

Нагадаємо, що у серпні Національний банк випустив пам'ятні 20-гривневі банкноти до 160-річчя від дня народження письменника і вченого Івана Франка.

У лютому минулого року Національний банк України до річниці Євромайдану випустив три пам'ятні монети із серії "Героям Майдану".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2016 23:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

Зураб Аласанія: Українського глядача годують шоколадками, а кашу їсти теж потрібно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.