Високий рівень інфляції викликаний подорожчанням продуктів харчування, - НБУ

Національний банк України (НБУ) вважає, що високий рівень інфляції в березні викликаний суттєвим подорожчанням продуктів харчування.

"Як і в попередньому місяці, основною причиною високої інфляції стало насамперед більш суттєве, ніж очікувалося, подорожчання продуктів харчування. Також підтримувало інфляційний тиск подальше зростання виробничих витрат, зокрема на оплату праці. На цінах позначилося і швидке відновлення споживчого попиту. Залишалися високими й інфляційні очікування окремих груп економічних агентів", - повідомила прес-служба НБУ.

При цьому, регулятор зазначає, що проведення жорсткої монетарної політики стримувало інфляційний тиск. Зокрема, через канал обмінного курсу.

Як і очікувалося, кажуть в НБУ, попередні підвищення облікової ставки зробили більш привабливими фінансові інструменти в гривні, що сприяло притоку іноземного капіталу. Разом зі збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів це призвело до переходу від девальваційного тренда до зміцнення гривні з січня 2018 року.

"Посилення гривні як відносно долара США, так і валют країн-торгівельних партнерів позначилося насамперед на цінах палива та імпортних товарів", - додали в НБУ.

Додатковими факторами, які стримували інфляцію, було зменшення впливу від підвищення цін і тарифів, що регулюються адміністративно, а також корекція цін на нафту.

Нагадаємо, що в березні 2018 року споживчі ціни підвищилися на 1,1%. Інфляція становить 13,2% в річному вимірі порівняно з 14% в лютому цього року. У січні-березні інфляція становила 3,5%.

Нагадаємо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.