НБУ назвав "ПриватБанк" найбільш збитковим банком

Національний банк оприлюднив звітність банків за 2016 рік - 31 фінустанова отримала збиток обсягом 169,29 млрд гривень.

Найбільший збиток в історії банківської системи отримав "ПриватБанк" - 135,31 млрд гривень, що становить 80% збитку нерентабельних банків, інформує FinClub.

Збиток "ПриватБанку" викликаний формуванням резервів в 2016 році в розмірі 144,45 млрд гривень, які були сформовані під кредитний портфель пов'язаних осіб.

В результаті резерви під кредити юросіб за підсумками року досягли 147,49 млрд гривень, фізосіб - 13,51 млрд гривень.

До трійки за розміром збитку увійшли "Укрсоцбанк" (-10,37 млрд гривень), викуплений у минулому році Альфа-Груп, і ВТБ Банк (-6,32 млрд гривень) - дочірній банк російського держбанку. Альфа-банк замикає п'ятірку збиткових банків (-4,09 млрд гривень).

Серед найбільш збиткових банків багато установ з російським державним капіталом: ВТБ Банк, Промінвестбанк (-4,23 млрд гривень), Сбєрбанк (-2,82 млрд гривень), БМ Банк (-1,76 млрд гривень).

Нагадаємо, що банківська система України за підсумками 2016 року оновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень.