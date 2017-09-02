НБУ назвав "ПриватБанк" найбільш збитковим банком
Найбільший збиток в історії банківської системи отримав "ПриватБанк" - 135,31 млрд гривень, що становить 80% збитку нерентабельних банків, інформує FinClub.
Збиток "ПриватБанку" викликаний формуванням резервів в 2016 році в розмірі 144,45 млрд гривень, які були сформовані під кредитний портфель пов'язаних осіб.
В результаті резерви під кредити юросіб за підсумками року досягли 147,49 млрд гривень, фізосіб - 13,51 млрд гривень.
До трійки за розміром збитку увійшли "Укрсоцбанк" (-10,37 млрд гривень), викуплений у минулому році Альфа-Груп, і ВТБ Банк (-6,32 млрд гривень) - дочірній банк російського держбанку. Альфа-банк замикає п'ятірку збиткових банків (-4,09 млрд гривень).
Серед найбільш збиткових банків багато установ з російським державним капіталом: ВТБ Банк, Промінвестбанк (-4,23 млрд гривень), Сбєрбанк (-2,82 млрд гривень), БМ Банк (-1,76 млрд гривень).
Нагадаємо, що банківська система України за підсумками 2016 року оновила історичний максимум по збитках, отримавши негативний результат на рівні 159 мільярдів гривень.
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