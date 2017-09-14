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НБУ не очікує сильних коливань курсу гривні цієї осені

Валютний ринок України був схильний до сезонності
Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.
НБУ не очікує сильних коливань курсу гривні цієї осені Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНІАН.

"Ми очікуємо помірної волатильності обмінного курсу гривні. В останні тижні знову почали поширюватися заяви, що курс гривні завжди стрімко девальвує восени, і нібито ця осінь не буде винятком. Ми таке занепокоєння не поділяємо", - сказав Чурій.

Він зазначив, що валютний ринок України дійсно був схильний до сезонності, однак застосування плаваючого курсоутворення, розвиток валютного ринку та проведення перетворень в інших секторах економіки дозволяють очікувати зниження такої сезонності.

"Традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль. Приміром, "Нафтогаз" має достатній обсяг валютних надходжень і не тисне на валютний ринок із разовими великими купівлями. Міністерство фінансів відшкодовує бізнесу ПДВ більш-менш рівномірно. Крім того, осінь - це час надходжень валютної виручки від експорту нового врожаю", - додав Чурій.

Також він підкреслив, що Нацбанк продовжує бути присутнім на валютному ринку, щоб згладжувати надмірні коливання курсу під впливом ситуативних факторів.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) вперше в історії України отримала кредит в українській національній валюті від Райффайзен Банку Аваль (Київ).

Зазначимо, що Міжнародні резерви України на початок липня становили $17,97 млрд, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

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14 09 2017 21:48
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