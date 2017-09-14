НБУ не очікує сильних коливань курсу гривні цієї осені
Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНІАН.
"Ми очікуємо помірної волатильності обмінного курсу гривні. В останні тижні знову почали поширюватися заяви, що курс гривні завжди стрімко девальвує восени, і нібито ця осінь не буде винятком. Ми таке занепокоєння не поділяємо", - сказав Чурій.
Він зазначив, що валютний ринок України дійсно був схильний до сезонності, однак застосування плаваючого курсоутворення, розвиток валютного ринку та проведення перетворень в інших секторах економіки дозволяють очікувати зниження такої сезонності.
"Традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль. Приміром, "Нафтогаз" має достатній обсяг валютних надходжень і не тисне на валютний ринок із разовими великими купівлями. Міністерство фінансів відшкодовує бізнесу ПДВ більш-менш рівномірно. Крім того, осінь - це час надходжень валютної виручки від експорту нового врожаю", - додав Чурій.
Також він підкреслив, що Нацбанк продовжує бути присутнім на валютному ринку, щоб згладжувати надмірні коливання курсу під впливом ситуативних факторів.
Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) вперше в історії України отримала кредит в українській національній валюті від Райффайзен Банку Аваль (Київ).
Зазначимо, що Міжнародні резерви України на початок липня становили $17,97 млрд, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.
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