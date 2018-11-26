НБУ не вводитиме обмеження у період воєнного стану

Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану.

"Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору в разі введення воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного та безперебійного функціонування", - повідомив на зустрічі з керівниками 40 найбільших банків глава НБУ Яків Смолій.

"У разі необхідності банки можуть користуватися, як і раніше, стандартними інструментами підтримки ліквідності й інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA. Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком ситуації на валютному ринку і готові здійснювати валютні інтервенції у разі необхідності, щоб запобігти різким "стрибкам" курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Зараз обсяг міжнародних резервів сягає $17,8 млрд", - додав Смолій.

Топ-менеджери українських банків своєю чергою підтвердили готовність забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.

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