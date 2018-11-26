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НБУ не вводитиме обмеження у період воєнного стану

Ліквідність банків сягає 75 млрд гривень, у резервах НБУ - майже $18 млрд
Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану.
НБУ не вводитиме обмеження у період воєнного стану Фото: facebook.com | Богдан Данилишин

"Національний банк не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору в разі введення воєнного стану. Ліквідність банківського сектору становить близько 75 млрд грн, що є достатнім для його належного та безперебійного функціонування", - повідомив на зустрічі з керівниками 40 найбільших банків глава НБУ Яків Смолій.

"У разі необхідності банки можуть користуватися, як і раніше, стандартними інструментами підтримки ліквідності й інструментом екстреної підтримки ліквідності ELA. Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком ситуації на валютному ринку і готові здійснювати валютні інтервенції у разі необхідності, щоб запобігти різким "стрибкам" курсу під тиском психологічних чинників. Національний банк має для цього достатньо ресурсів та інструментів. Зараз обсяг міжнародних резервів сягає $17,8 млрд", - додав Смолій.

Топ-менеджери українських банків своєю чергою підтвердили готовність забезпечувати безперебійне проведення платежів, інкасації та поповнення банкоматних і термінальних мереж.

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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

 

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26 11 2018 14:49
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