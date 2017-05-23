НБУ обурений рішеннями суду про часткову незаконність націоналізації "Приватбанку"
"Національний банк відзначає, що всі рішення по Приватбанку були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Національний банк буде звертатися в суди вищих інстанцій з оскарженням таких неправосудних рішень і впевнений у законності проведеної процедури bail-in", - йдеться в заяві НБУ опублікованому в Facebook.
Як повідомлялося раніше, Окружний Адміністративний суд Києва признал націоналізацію "Приватбанку" частково незаконною. Позивачі також зажадали від "Приватбанку" повернути списані в ході націоналізації депозити у сумі понад 1 млрд грн і втрачені ними відсотки. Суд задовольнив вимоги позивачів.
Нагадаємо, під час націоналізації ПриватБанку борги фінустанови перед утримувачами єврооблігацій були конвертовані в капітал банку.
18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
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