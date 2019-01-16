НБУ очікує два транші по $1,3 млрд від МВФ
Смолій нагадав, що, згідно з чинною програмою співпраці з МВФ, Україна в грудні отримала перший транш МВФ у розмірі 1,4 мрлд доларів, повідомив голова НБУ Яків Смолій під час прес-конференції.
За його словами, згідно з програмою, Нацбанк очікує ще два транші в поточному році по 1,3 млрд доларів.
Перегляд програми запланований на травень і вересень поточного року.
Нагадаємо, в грудні Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в рамках механізму stand-by. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний 2,8 млрд спеціальних прав запозичення, або близько $3,9 млрд. При цьому 1 млрд СПЗ (близько $1,4 млрд) було надано відразу, тоді як решту коштів виділятимуть за підсумками піврічних переглядів.
У 2019 році Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду більш ніж 1,8 млрд доларів.
Нагадаємо, в жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову кредитну програму stand-by на $3,9 млрд. Вона замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року. Передумовами для укладення програми були підвищення цін на газ для населення і прийняття бюджету на 2019 рік.
Кабінет Міністрів підвищив тариф на газ з 1 листопада, а 23 листопада Верховна Рада прийняла держбюджет.
18 грудня МВФ схвалив виділення Україні $3,9 млрд в рамках нової кредитної програми. Перший транш складе $1,4 млрд.
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