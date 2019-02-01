НБУ оштрафував "Сбербанк" майже на 95 млн грн

Національний банк України оштрафував український дочірній банк "Сбербанка Росії" на 94 млн 737 тис. 499 гривень за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів - юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, повідомляє прес-служба НБУ.

НБУ нагадав, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.

Повідомляється, що ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри. Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.

Крім того Нацбанк дав письмове застереження Ощадбанку за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінмоніторингу; неналежне виявлення і вивчення суспільних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій, а також за здійснення операцій з рахунками клієнтів - юросіб на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

Регулятор також оштрафував на 450 тис. грн "Райффайзен Банк Аваль" за невиконання обов'язку виявляти факт приналежності клієнта або його представника до національних публічних діячів і пов'язаних з ними особами при здійсненні ідентифікації та за неналежне виконання вимог у сфері управління ризиками.

Штраф у 3 млн грн НБУ наклав на банк "Глобус" за порушення фінустанових вимог щодо ідентифікації клієнтів та за проведення операцій з купівлі "сміттєвих" цінних паперів за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

Банкам ПУМБ і "Фамільний" регулятор виніс письмове застереження.