БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України оштрафував "Укрсиббанк" за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення приналежності клієнтів та їхніх близьких до переліку публічних осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ оштрафував "Уксиббанк" на 400 тис грн за порушення умов збору інформації клієнтів
Аналогічні попередження НБУ надіслав "Кредобанку" та "Промінвестбанку"
Фото: Нацбанк via Flickr
Крім цього, "Укрсиббанк" попередили щодо порушення інших вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів-публічних осіб, а також людей, наближених до них, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Аналогічні попередження НБУ надіслав "Кредобанку" та "Промінвестбанку".
"Укрсиббанк" входить у десятку найбільших банків України. 60% акцій банку належить французькій фінансові компанії BNP Paribas, а решта 40% Європейському банку реконструкції та розвитку.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили топ-менеджера Ощадбанку в розкраданні понад 16 млн гривень коштівдержавної установи.
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