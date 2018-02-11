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НБУ оцінює зростання ВВП у третьому кварталі на 3,1%

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу суттєво розширився, до $2,1 млрд
Національний банк оцінює зростання ВВП у липні-вересні на 3,1%.
НБУ оцінює зростання ВВП у третьому кварталі на 3,1% Фото: НБУ

"У III кварталі 2018 року зростання економіки України дещо сповільнилося (до 3,1% г/г за оцінками НБУ) на тлі погіршення динаміки більшості базових галузей економіки", -  йдеться в інфляційному звіті НБУ.

На показниках сільського господарства негативно позначилася нижча врожайність ранніх зернових. Зростання в промисловості стримували погіршення кон'юнктури на зовнішніх ринках, ремонтні роботи на кількох металургійних підприємствах і ускладнення вантажних перевезень. Ці ж фактори гальмували збільшення експорту.

Водночас тривало подальше нарощування грошових переказів трудових мігрантів, разом із зростанням заробітної плати і соціальних виплат стимулювало споживчий попит і імпорт. У результаті дефіцит поточного рахунку платіжного балансу значно розширився (до 2,1 млрд доларів за січень-серпень).

Додатковим фактором розширення дефіциту було збільшення обсягів виплат дивідендів.

Нагадаємо, перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.

На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році. 

Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.

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02 11 2018 09:56
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