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НБУ перерахує до держбюджету менше, ніж планувалося

Станом на 31 грудня 2017 року баланс Нацбанку становив 1,027 трлн грн, а прибуток - 62,3 млрд грн
Рада Національного банку затвердила перерахування до держбюджету прибутку регулятора за 2017 рік сумою 44,6 мільярда гривень.
НБУ перерахує до держбюджету менше, ніж планувалося Фото: zn.ua

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Це майже на 6 млрд грн менше, ніж Мінфін очікує отримати від НБУ в поточному році.

На засіданні Рада НБУ затвердила звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку, розподіл прибутку за 2017 рік і консолідовану фінзвітність.

Станом на 31 грудня 2017 року баланс Нацбанку становив 1,027 трлн грн, а прибуток - 62,3 млрд грн.

"Власний капітал НБУ на 31 грудня 2017 року становив 164,9 млрд грн. З огляду на створені резерви під активні операції - 42,7 млрд грн (або 57% від кредитного портфеля) і забезпечення під можливі зобов'язання (2,8 млрд грн), можна констатувати, що Нацбанк має достатнє покриття під можливі ризики", - заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Після вирахування нереалізованих доходів і вивільнення неактуальних резервів капіталу прибуток НБУ до розподілу на 31 грудня 2017 року становив 45,9 млрд грн, з яких: 1,3 млрд грн буде направлено на формування загальних резервів і 44,6 млрд грн підлягає перерахуванню до державного бюджету 2018 року.

Законом про держбюджет на 2018 рік передбачено, що НБУ повинен перерахувати в бюджет 50,5 млрд грн.

В ст.15 закону про бюджет йдеться, що "в 2018 році НБУ після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності та формування Нацбанком резервів у порядку та розмірах, визначених законом про НБУ, перераховує до держбюджету кошти на загальну суму не менше 50,549 млрд грн".

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

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17 04 2018 06:56
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