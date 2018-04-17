НБУ перерахує до держбюджету менше, ніж планувалося
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Це майже на 6 млрд грн менше, ніж Мінфін очікує отримати від НБУ в поточному році.
На засіданні Рада НБУ затвердила звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку, розподіл прибутку за 2017 рік і консолідовану фінзвітність.
Станом на 31 грудня 2017 року баланс Нацбанку становив 1,027 трлн грн, а прибуток - 62,3 млрд грн.
"Власний капітал НБУ на 31 грудня 2017 року становив 164,9 млрд грн. З огляду на створені резерви під активні операції - 42,7 млрд грн (або 57% від кредитного портфеля) і забезпечення під можливі зобов'язання (2,8 млрд грн), можна констатувати, що Нацбанк має достатнє покриття під можливі ризики", - заявив голова Ради НБУ Богдан Данилишин.
Після вирахування нереалізованих доходів і вивільнення неактуальних резервів капіталу прибуток НБУ до розподілу на 31 грудня 2017 року становив 45,9 млрд грн, з яких: 1,3 млрд грн буде направлено на формування загальних резервів і 44,6 млрд грн підлягає перерахуванню до державного бюджету 2018 року.
Законом про держбюджет на 2018 рік передбачено, що НБУ повинен перерахувати в бюджет 50,5 млрд грн.
В ст.15 закону про бюджет йдеться, що "в 2018 році НБУ після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності та формування Нацбанком резервів у порядку та розмірах, визначених законом про НБУ, перераховує до держбюджету кошти на загальну суму не менше 50,549 млрд грн".
Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.
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