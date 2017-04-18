НОВИНИРада Національного банку (НБУ) 14 квітня провела засідання, на якому затвердила фінансову звітність і кошторис за 2016 рік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ перерахує в держбюджет 44 млрд грн прибутку за 2016 рік
Загальний прибуток Нацбанку за 2016 рік склав 59,451 млрд грн
Фото: auditagency.com.ua
Згідно з рішенням, про яке повідомив у Facebok голова Ради НБУ Богдан Данилишин, Національний банк перерахує в державний бюджет 44,379 млрд гривень свого прибутку за 2016 рік.
Ще 15,072 млрд гривень будуть спрямовані на формування резервів власного капіталу.
Загальний прибуток Нацбанку за 2016 рік склав 59,451 млрд гривень.
Нагадаємо, що прогнозований обсяг прибутку, який Національний банк України перерахує до держбюджету 2018 року за підсумками роботи в 2017 році, становить 47,824 млрд гривень.
Відзначимо, що обсяг міжнародних резервів зріс до 16,7 млрд доларів - максимального рівня з середини 2014 року - завдяки підтримці зовнішніх партнерів.
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18 04 2017 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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