НБУ підвищив зарплату всім членам правління, крім Гонтаревої

Національний банк України у вересні підвищив зарплату всім членам правління в 1,5 разу, крім голови Валерії Гонтаревої.

"Дійсно, у вересні відбулося підвищення розміру посадових окладів членів правління Національного банку. Разом із тим зауважимо, що підвищення зарплати не стосується голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка зараз перебуває у вимушеній відпустці без збереження заробітної плати і подала президенту заяву про звільнення з посади голови НБУ ще в травні цього року", - повідомила прес-служба НБУ.

Відзначають, що впродовж декількох років заробітна плата голови НБУ і заступників залишалася незмінною - "в кілька разів нижчою за середньоринкову заробітну плату членів правлінь українських банків".

"Для наближення заробітної плати до середньоринкового рівня посадові оклади членів правління Нацбанку були збільшені", - повідомили в НБУ.

Раніше зарплата голови НБУ становила 163 тис. гривень, її заступників - 150 тис. гривень.