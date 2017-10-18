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НБУ підвищив зарплату всім членам правління, крім Гонтаревої

"Упродовж кількох років заробітна плата голови НБУ і заступників залишалася незмінною"
Національний банк України у вересні підвищив зарплату всім членам правління в 1,5 разу, крім голови Валерії Гонтаревої.
НБУ підвищив зарплату всім членам правління, крім Гонтаревої Валерія Гонтарєва. Фото: Національний банк України

"Дійсно, у вересні відбулося підвищення розміру посадових окладів членів правління Національного банку. Разом із тим зауважимо, що підвищення зарплати не стосується голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка зараз перебуває у вимушеній відпустці без збереження заробітної плати і подала президенту заяву про звільнення з посади голови НБУ ще в травні цього року", - повідомила прес-служба НБУ.

Відзначають, що впродовж декількох років заробітна плата голови НБУ і заступників залишалася незмінною - "в кілька разів нижчою за середньоринкову заробітну плату членів правлінь українських банків".

"Для наближення заробітної плати до середньоринкового рівня посадові оклади членів правління Нацбанку були збільшені", - повідомили в НБУ.

Раніше зарплата голови НБУ становила 163 тис. гривень, її заступників - 150 тис. гривень.

Нагадаємо, Гонтарева, яка подала у відставку, перебуває у відпустці, поки її не звільнить Верховна Рада. З 11 травня в. о. голови Нацбанку призначено першого заступника Гонтаревої Якова Смолія.
 
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18 10 2017 11:57
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