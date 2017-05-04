НБУ планує перерахувати до держбюджету-2018 майже 48 млрд грн, - Данилишин

Цей показник визначений на основі інформації Нацбанку та аудиторського комітету Ради

Прогнозований обсяг прибутку, який Національний банк України перерахує до держбюджету 2018 року за підсумками роботи в 2017 році, становить 47,824 млрд гривень

Таке рішення ухвалила Рада НБУ на позачерговому засіданні в середу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Ради Богдан Данилишин.

Данилишин повідомив, що цей показник визначений на основі інформації Нацбанку та аудиторського комітету Ради.

Крім того на засіданні було розглянуто основні принципи і завдання макропруденційного регулювання в Україні.

"НБУ, як і інші центробанки світу, вже почав відповідні роботи. І ми відзначаємо прогрес. У той же час вважаємо, що НБУ повинен прискорити роботи по розробці та впровадженню Стратегії макропруденциальної політики", – зазначив Данилишин.

За його словами, за результатами обговорення схвалено рекомендації Правлінню НБУ щодо доцільності прискорення зазначеної роботи.

Рада також розглянула питання про наслідки та можливі ризики і загрози для фінансової стабільності країни у зв'язку припиненням переміщення вантажів через лінію дотику в межах Донецької та Луганської областей.

За результатами засідання підготовлені рекомендації Ради правлінню Національного банку і Кабінету міністрів України, повідомив Данилишин.

Він уточнив, що на засіданні Ради, крім нього, були присутні голова Нацбанку Валерія Гонтарева, а також члени ради Віктор Козюк, Віра Ричаківська, Василь Фурман і Олена Щербакова.

Нагадаємо, що обсяг міжнародних резервів зріс до 16,7 млрд доларів - максимального рівня з середини 2014 року - завдяки підтримці зовнішніх партнерів.