НБУ планує перерахувати до держбюджету-2018 майже 48 млрд грн, - Данилишин
Таке рішення ухвалила Рада НБУ на позачерговому засіданні в середу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Ради Богдан Данилишин.
Данилишин повідомив, що цей показник визначений на основі інформації Нацбанку та аудиторського комітету Ради.
Крім того на засіданні було розглянуто основні принципи і завдання макропруденційного регулювання в Україні.
"НБУ, як і інші центробанки світу, вже почав відповідні роботи. І ми відзначаємо прогрес. У той же час вважаємо, що НБУ повинен прискорити роботи по розробці та впровадженню Стратегії макропруденциальної політики", – зазначив Данилишин.
За його словами, за результатами обговорення схвалено рекомендації Правлінню НБУ щодо доцільності прискорення зазначеної роботи.
Рада також розглянула питання про наслідки та можливі ризики і загрози для фінансової стабільності країни у зв'язку припиненням переміщення вантажів через лінію дотику в межах Донецької та Луганської областей.
За результатами засідання підготовлені рекомендації Ради правлінню Національного банку і Кабінету міністрів України, повідомив Данилишин.
Він уточнив, що на засіданні Ради, крім нього, були присутні голова Нацбанку Валерія Гонтарева, а також члени ради Віктор Козюк, Віра Ричаківська, Василь Фурман і Олена Щербакова.
Нагадаємо, що обсяг міжнародних резервів зріс до 16,7 млрд доларів - максимального рівня з середини 2014 року - завдяки підтримці зовнішніх партнерів.
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