НБУ планує підвищити ліміт на продаж валюти населенню до 150 тисяч гривень

За нинішнім курсом це більш ніж 5500 доларів

Національний банк збирається підвищити ліміт на продаж валюти населенню з нинішніх 12 тисяч до 150 тисяч гривень на добу (в еквіваленті).

За нинішнім курсом це близько 5500 доларів, - повідомив перший заступник голови НБУ Яків Смолій під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, інформують "Українські новини".

"Плануємо дозволити в межах суми, що не підпадає під фінмоніторинг. Зараз це 150 тис. гривень", - відповів він на питання про те, до якого рівня буде пом'якшено це обмеження.

Нинішній ліміт діє з 9 червня 2016 року.

Нагадаємо, що Національний банк послідовно пом'якшує свою валютну політику з серпня 2015 року.

Зазначимо, міжнародні резерви України за лютий зросли приблизно на 15 млн доларів.