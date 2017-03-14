БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк збирається підвищити ліміт на продаж валюти населенню з нинішніх 12 тисяч до 150 тисяч гривень на добу (в еквіваленті).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ планує підвищити ліміт на продаж валюти населенню до 150 тисяч гривень
За нинішнім курсом це більш ніж 5500 доларів
Фото: Reuters
За нинішнім курсом це близько 5500 доларів, - повідомив перший заступник голови НБУ Яків Смолій під час засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, інформують "Українські новини".
"Плануємо дозволити в межах суми, що не підпадає під фінмоніторинг. Зараз це 150 тис. гривень", - відповів він на питання про те, до якого рівня буде пом'якшено це обмеження.
Нинішній ліміт діє з 9 червня 2016 року.
Нагадаємо, що Національний банк послідовно пом'якшує свою валютну політику з серпня 2015 року.
Зазначимо, міжнародні резерви України за лютий зросли приблизно на 15 млн доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 03 2017 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат