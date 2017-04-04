НБУ планує пом'якшити валютні обмеження

Національний банк України найближчим часом має намір пом'якшити валютні обмеження в зв'язку з позитивним рішенням МВФ про виділення чергового траншу.

"Ми вже говорили, що маємо намір пом'якшити вимоги щодо обов'язкового продажу валютних надходжень експортерів, а також можливості населення щодо купівлі готівкової інвалюти. Ці рішення буде прийнято найближчим часом", - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій в ході брифінгу повідомляють "Українські новини".

Чурій додав, що Нацбанк очікує в поточному році надходження близько 1,3 млрд доларів від Єврокомісії.

Заначимо, що в Україні діють такі обмеження: обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь юридичних осіб на рівні 65%; 120-денний термін розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; одноденний термін резервування гривні для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку; заборона на дострокове погашення кредитів від нерезидентів; купівля готівкової валюти фізичними особами на суму до 12 тис. грн на день; ліміт на зняття готівки з валютного рахунку на суму до 250 тис. грн на день тощо.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.

Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів до 16,1 млрд доларів після надходження траншу Міжнародного валютного фонду.