НБУ почне примусово стягувати борги з екс-власників ПАТ "Приватбанк"

Держава та "Приватбанк" перейшли до юридичної процедури стягнення

У Національному банку заявляють, що строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників ПАТ "Приватбанку" сплив 1 липня 2017 року.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Зараз можна стверджувати, що колишні власники банку (Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов – ред.) не виконали взяті на себе зобов’язання", – повідомляє НБУ.

"Таким чином, зараз держава та Приватбанк перейшли до юридичної процедури стягнення та реалізації відповідної юридичної стратегії, конкретні кроки якої наразі не можуть бути розголошені", – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, банківська процедура буде подібною до звичайної процедури стягнення у разі прострочки боргів, тож мова йде більшою мірою про примусове стягнення.

Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.

Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.

У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.

Сьогодні уряд показав лист екс-керівництва "Приватбанку" з проханням націоналізувати його.