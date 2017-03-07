НБУ почне примусово стягувати борги з екс-власників ПАТ "Приватбанк"
Про це йдеться у повідомленні регулятора.
"Зараз можна стверджувати, що колишні власники банку (Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов – ред.) не виконали взяті на себе зобов’язання", – повідомляє НБУ.
"Таким чином, зараз держава та Приватбанк перейшли до юридичної процедури стягнення та реалізації відповідної юридичної стратегії, конкретні кроки якої наразі не можуть бути розголошені", – йдеться в повідомленні.
Як наголошується, банківська процедура буде подібною до звичайної процедури стягнення у разі прострочки боргів, тож мова йде більшою мірою про примусове стягнення.
Нагадаємо, у грудні 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".
За даними аудиту, про який повідомив Bloomberg, 99,4% корпоративного кредитного портфеля "ПриватБанку" на кінець 2016 року складали позики, видані пов'язаним з колишніми акціонерами компаніями.
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
Після націоналізації "ПриватБанку" держава вклала у фінустанову суму, еквівалентну 5% ВВП.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
У березні стало відомо, що націоналізований наприкінці минулого року "ПриватБанк" знову став прибутковим.
Сьогодні уряд показав лист екс-керівництва "Приватбанку" з проханням націоналізувати його.
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