НБУ подав нові позови проти Коломойського на суму 10 млрд грн

Судові справи стосуються виконання Коломойським його зобов’язань за наданими у 2016 році особистими поруками на користь Національного банку

Національний банк України подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.

"Мета позовів — забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк надав "ПриватБанку" в період між 2008 та 2015 роками. Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 млрд грн", — ідеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Перший позов подано за місцем проживання Коломойського в Швейцарії — до Cуду першої інстанції в Женеві, зазначили в НБУ.

Другий пакет позовів подано за місцем знаходження майна Ігоря Коломойського в Україні — до Господарського суду Дніпропетровської області.

Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання добровільно, тому регулятор готовий вести судові справи проти бізнесмена як в Україні, так і за кордоном, наголосили у Нацбанку.

"Ці позови є ще одним важливим кроком на шляху до захисту інтересів українців та забезпечення виконання колишніми акціонерами "ПриватБанку" взятих на себе зобов'язань", — додала заступниця глави НБУ Катерина Рожкова.

"ПриватБанк" отримав кредити рефінансування від НБУ під забезпечення поруками, наданими особисто Ігорем Коломойським. Але банк не міг повернути ці кредити. Тоді державі "довелося націоналізувати банк ціною значних витрат в еквіваленті 5% ВВП, щоб захистити інтереси мільйонів власників рахунків та зберегти фінансову стабільність у цілому. НБУ наразі вживає і продовжить вживати правових заходів, необхідних для відшкодування Ігорем Коломойським цих коштів", — додали в НБУ.

Нагадаємо ,8 червня офшор Коломойського домігся призупинення суду у справі "ПриватБанку".