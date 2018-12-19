НБУ подав новий позов проти Коломойського

Національний банк подав в Швейцарії судовий позов проти екс-акціонера "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

"Позов подано за місцем проживання екс-акціонера банку з метою стягнення з Ігоря Коломойського заборгованості як з фінансового поручителя перед Національним банком за особистими поруками, наданими у 2016 році за п’ятьма договорами про надання кредитів рефінансування банку", - повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Подання позову є наступним етапом судового розгляду, розпочатого у червні в Першій інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви.

"Оскільки усі намагання Національного банку врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами рефінансування в досудовому порядку не були успішними, регулятор був змушений подати позов у встановлений швейцарською системою правосуддя строк, аби захистити свої законні права та інтереси", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Для забезпечення виконання Коломойським взятих на себе зобов’язань за особистими поруками, на початку червня цього року Національний банк подав до українських судів 147 позовів проти нього та пов’язаних з ним 32 компаній – майнових поручителів, нагадують у НБУ.

"Станом на 18 грудня господарські суди вже ухвалили 20 рішень на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями Приватбанку на загальну суму 1,2 млрд грн. Національний банк звертає увагу, що 17 з 20 судових рішень набрали законної сили, і по 14 справах виконавчі документи були направлені в органи Державної виконавчої служби для примусового виконання", - йдеться у заяві регулятора.

Судовий процес між Приватбанком та його екс-акціонерами відбувався також у Великобританії. У листопаді 2018 року Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній, які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.