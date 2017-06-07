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НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році

У наступному році Нацбанк очікує зростання ВВП на 3,2%
Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2017 році з 1,9% до 1,6%.
НБУ погіршив прогноз зростання ВВП у 2017 році Фото: pro100news.info

"У поточному році економічне зростання сповільниться до 1,6%. Перегляд прогнозу стався внаслідок погіршення результатів економічної активності в 1-й половині року, зокрема, у сфері послуг та у зв'язку з переглядом врожаю зернових. Збережуться низькі показники діяльності галузей найбільш пов'язаних з розривом виробничих зв'язків з СНД (гірничо-металургійний комплекс, енергетика, транспорт)", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті фінустанови.

При цьому в 2018 році Нацбанк очікує зростання ВВП на 3,2%. "Цьому будуть сприяти пом'якшення монетарної і фіскальної політик, що стимулюють споживчий попит. Також економічне зростання будуть підтримувати поліпшення інвестиційної привабливості економіки і зростання експорту на тлі поліпшення умов торгівлі і високих обсягів врожаю. Проте відновлення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту задовольнятиметься імпортованою продукцією", - пояснюється в повідомленні.

У Нацбанку додали, що дефіцит поточного рахунку збережеться на рівні близько 4% ВВП в 2017-2018 роках.

Раніше, Міністерство фінансів повідомляло, що очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5% протягом 3 років.

 
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06 07 2017 14:54
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